कोचिंग टीचर्स ने छात्रा को कहा हमसे संबंध बनाओ, वरना तुम्हारी अश्लील..

  • Updated: 22 Dec, 2025 12:40 PM
नारी डेस्क : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले दो शिक्षकों ने गुरु–शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। आरोप है कि दोनों शिक्षकों ने अपनी छात्रा को न सिर्फ ब्लैकमेल किया, बल्कि उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह मामला कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा अपने कॉलेज के पास स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती थी। इसी कोचिंग सेंटर में उसी गांव के रहने वाले अनीश और आसिफ नाम के दो शिक्षक पढ़ाते थे। आरोप है कि कुछ समय से दोनों शिक्षकों की नीयत छात्रा पर खराब थी। उन्होंने छात्रा से उसका मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन छात्रा ने देने से इनकार कर दिया।

पार्टी के बहाने बुलाकर की दरिंदगी

कुछ दिनों बाद दोनों आरोपियों ने छात्रा को बहला-फुसलाकर एक पार्टी में बुलाया। वहां उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद दोनों शिक्षक छात्रा को बार-बार तस्वीरें दिखाकर अवैध संबंध बनाने का दबाव डालने लगे और धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी, तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे।

“तुम शादी के लायक नहीं बचोगी…”

आरोप है कि दोनों आरोपी छात्रा को लगातार धमकाते रहे कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसकी और उसके परिवार की जान को खतरे में डाल देंगे। इतना ही नहीं, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी उसकी तस्वीरें साझा की गईं। जब छात्रा के माता-पिता को इस घटना की जानकारी हुई तो वे भी दहशत में आ गए। आरोपियों ने परिवार को भी धमकाया कि यदि कहीं शिकायत की गई तो अंजाम बुरा होगा।

पहले नहीं हुई कार्रवाई, फिर दर्ज हुआ केस

पीड़िता के परिजनों ने 10 दिसंबर को रजिस्टर्ड डाक के जरिए कासिमाबाद कोतवाली में शिकायत भेजी, लेकिन आरोप है कि शुरुआत में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जब परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई, तब जाकर मामले में शिकायत दर्ज की गई।
 

