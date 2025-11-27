दिल्ली से ब्रजघाट आए अंतिम संस्कार करने के बाद चिता बुझाकर जब देखी लाश तो मचा हड़कंप

नारी डेस्क : हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित पवित्र ब्रजघाट पर सनसनी फैल गई, जब एक समूह द्वारा किए जा रहे अंतिम संस्कार के दौरान चिता में इंसानी शव की बजाय पुतला जल रहा था। चिता की उठती लपटों के बीच लोगों को शक हुआ और जैसे ही उन्होंने चिता को बुझाकर देखा, सचाई ने सबको हिला कर रख दिया।

दिल्ली से आए थे चार युवक

जानकारी के अनुसार, चार युवक दिल्ली से ब्रजघाट पहुंचे और खुद को किसी परिचित के अंतिम संस्कार का हिस्सा दिखा रहे थे। उन्होंने चिता सजाई, लकड़ियां बिछाई और उस पर पुतला रखकर आग लगाने की तैयारी की। घाट पर मौजूद लोगों ने चिता के आकार और हलचल पर संदेह किया। जब चिता बुझाई गई और देखा गया, तो असली इंसानी शव की जगह कपड़े और भराव से बना पुतला जल रहा था।

2 युवक चादर में लिपटी एक वस्तु लेकर ब्रजघाट गंगा किनारे पहुंचे। उन्होंने शव बताया और पंडितों से अंतिम संस्कार कराने को कहा। विधिवत प्रक्रिया के दौरान शव के चेहरे पर पूजा सामग्री रखी जाती है। जैसे ही चादर हटाई, वो पुतला था। पुलिस ने दोनों हिरासत में लिए, पूछताछ जारी। pic.twitter.com/bc3JYhev4T — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 27, 2025

घटना के दौरान हुआ हंगामा

चार में से दो युवक मौके से भाग निकले, जबकि बाकी दो को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश की। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें असली शव लेकर घाट पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी। गुस्से में परिजन पुतला लेकर ब्रजघाट पहुंचे और दिखावटी अंतिम संस्कार कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

पकड़े गए युवकों से पूछताछ जारी है, जबकि दो फरार युवकों की तलाश अभी भी चल रही है। अधिकारी इसे संभावित बड़ी योजना से जोड़कर देख रहे हैं। ब्रजघाट जैसे पवित्र स्थल पर यह असामान्य और संदिग्ध मामला स्थानीय लोगों और प्रशासन दोनों के लिए चौंकाने वाला साबित हुआ है।

