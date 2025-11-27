02 DECTUESDAY2025 8:14:48 PM
Nari

चीन में बड़ा रेल हादसा: टेस्ट ट्रेन मजदूरों पर जा चढ़ी, 11 की मौत, कई घायल

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Nov, 2025 03:27 PM
चीन में बड़ा रेल हादसा: टेस्ट ट्रेन मजदूरों पर जा चढ़ी, 11 की मौत, कई घायल

नारी डेस्क : चीन के दक्षिण-पश्चिमी युनान प्रांत में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। भूकंपीय जांच के लिए चल रही एक टेस्ट ट्रेन रेल ट्रैक पर काम कर रहे मजदूरों के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना कुनमिंग शहर के लुओयांगझेन स्टेशन पर तड़के सुबह हुई। टेस्ट ट्रेन नंबर 55537, जो भूकंप से जुड़े उपकरणों की तकनीकी जांच के लिए चलाई जा रही थी, एक मोड़ पर पहुंचते ही ट्रैक पर काम कर रहे मजदूरों के समूह में घुस गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका भी नहीं मिला।

रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से शुरू हुआ

राज्य मीडिया CCTV के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय कर दी। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीमें मौके पर भेजी गईं। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया।कुछ ही घंटों में स्टेशन का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया

रेलवे प्रशासन ने जताया शोक

कुनमिंग रेलवे प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि इस हादसे की उच्च-स्तरीय जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए रेलवे सिस्टम की सुरक्षा प्रक्रियाओं को और सख्त किया जाएगा।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it