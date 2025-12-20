T20I मैच में गेंद से घायल हुआ कैमरामैन, हार्दिक पांड्या ने Sorry मांग कर लगाया गले

नारी डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और आखिरी T20I मैच के दौरान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के छक्कों में से एक कैमरामैन को लग गया, और भारतीय स्टार ने उसके साथ एक दिल छू लेने वाला पल शेयर किया। हार्दिक ने ना सिर्फ कैमरामैन से माफी मांगी बल्कि उसे गले भी लगाया और दर्द कम करने के लिए उसे थोड़ी बर्फ से सिकाई भी की।

Hardik pandya is a very kind human he went to meet the cameraman who was hit by ball and hugged him ❤️

— A vampire (@vampiretheoGk) December 19, 2025



हार्दिक का बल्ला आग उगल रहा था क्योंकि उन्होंने चौकों और छक्कों की झड़ी लगाकर गेंदबाजों की धुनाई की, जिसमें उनके ट्रेडमार्क 'कुंग फू पांड्या' की आक्रामकता और स्वैग साफ दिख रहा था। जहां इन शॉट्स ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, वहीं लाइव एक्शन कैप्चर कर रहे कैमरामैन में से एक के लिए मनोरंजन थोड़ा कम हो गया क्योंकि गेंद उड़कर उसके पास गई और उसके हाथ पर लग गई। गेंद इतनी ज़ोर से लगी कि पास के डगआउट में बैठे असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट भी खड़े हो गए और ध्यान दिया।



भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, कैमरामैन को यह कहते हुए सुना गया कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर गेंद शरीर पर थोड़ी ऊपर या नीचे लगती तो हालात और खराब हो सकते थे। कैमरामैन को पास के मेडिकल स्टाफ से आइस बैग से सिकाई मिल रही थी। चोट लगने के बावजूद, उसने अपनी पूरी क्षमता से अपना काम जारी रखा। ऑलराउंडर हार्दिक ने भी राहत जताई कि क्रू मेंबर सुरक्षित है, "भगवान मेरे साथ थे क्योंकि यह उसे ऊपर (उसके हाथ के ऊपर) नहीं लगा और ऐसी जगह लगा जहां उसे बस थोड़ी चोट महसूस होगी। वह भाग्यशाली था कि उसे और ऊपर नहीं लगा। मैं उससे सॉरी कहूंगा और उसका हालचाल पूछूंगा। मैंने इन 10 सालों में जब से मैं भारत के लिए खेल रहा हूं, उसे देखा है। मैं उसे 'हाय' कहता रहता हूँ। शुक्र है, वह ठीक है।"



वीडियो में, हार्दिक उसे उसके पास जाते हुए, उससे उसके हाथ के बारे में पूछते हुए और उसे गले लगाते हुए दिखे। ऑलराउंडर ने कैमरामैन के हाथ पर बर्फ का बैग रखा ताकि दर्द कम हो जाए।यह भारत के T20I में निर्विवाद MVP के लिए रिकॉर्ड और मील के पत्थर से भरा दिन था, क्योंकि वह T20I क्रिकेट में 2,000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए, रोहित शर्मा (4231 रन), विराट कोहली (4188 रन), सूर्यकुमार यादव (2788 रन) और केएल राहुल (2265 रन) की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए। इसके अलावा, पांड्या ने T20I क्रिकेट में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया, सिर्फ 16 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया, जो दिग्गज युवराज सिंह से चार गेंदें ज्यादा हैं, जिनके नाम T20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक का रिकॉर्ड है।