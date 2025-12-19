20 DECSATURDAY2025 10:12:56 PM
6 घंटे भूखा रहकर दीपिका कक्कड़ ने करवाया PET स्कैन, हर कैंसर मरीज के लिए जरूरी है ये टेस्ट

  • Updated: 19 Dec, 2025 06:58 PM
6 घंटे भूखा रहकर दीपिका कक्कड़ ने करवाया PET स्कैन, हर कैंसर मरीज के लिए जरूरी है ये टेस्ट

नारी डेस्क:  दीपिका कक्कड़ के लिए यह साल काफी भारी रहा। कुछ महीने पहले उन्हें कैंसर का पता चला था, जिसकी 14 घंटे लंबी सर्जरी हुई थी।  सर्जरी के बाद एक्ट्रेस ने PET Scan करवाया, जिससे पहले वह खूब रोई। इस स्कैन के लिए उन्हें कई घंटे तक भूखा रहना पड़ा, इतना ही नहीं उन्हें छह घंटे तक अपने बेटे रूहान से मिलने की इजाजत नहीं थी। चलिए आपको बताते हैं इस स्कैन के बारे में जिसके नाम से ही डर गई थी दीपिका।

क्या है PET Scan

PET Scan का पूरा नाम है Positron Emission Tomography। यह एक खास तरह की इमेजिंग जांच होती है, जिससे शरीर के अंदर चल रही बीमारी की गतिविधि (cells कितनी एक्टिव हैं) का पता चलता है। इसे ज़्यादातर कैंसर, दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों की जांच में इस्तेमाल किया जाता है। इससे खासकर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कैंसर कितना फैल गया है। ईलाज के बाद कैंसर दोबारा तो नहीं हुआ। 

PET Scan कैसे होता है?

पहले नस में हल्की मात्रा में रेडियोएक्टिव शुगर (FDG) इंजेक्ट की जाती है। 45–60 मिनट आराम से बैठाया जाता है। फिर मशीन के अंदर लेटाकर स्कैन किया जाता है। स्कैन में शरीर के एक्टिव और बीमार हिस्से साफ दिखते हैं। यह पूरी प्रक्रिया 2 से 3 घंटे की होती है। स्कैन से पहले 6–8 घंटे खाली पेट रहना पड़ता है। PET Scan एक सुरक्षित और दर्द रहित जांच है, जो बीमारी को शुरुआती स्तर पर पकड़ने में मदद करती है।

