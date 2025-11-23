02 DECTUESDAY2025 8:11:10 PM
Bigg Boss 19 फिनाले से पहले तान्या की लगी लॉटरी! एकता कपूर ने ऑफर किया बड़ा शो

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Nov, 2025 12:09 PM
 नारी डेस्क: ‘बिग बॉस 19’ में फिनाले से पहले ही एक बड़ा सरप्राइज सामने आया है। शो में नजर आने वाली कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की किस्मत अचानक चमक गई है। फिनाले से पहले ही उन्हें एक बड़े टीवी शो का ऑफर मिल चुका है। मेकर्स द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि तान्या को एकता कपूर के नए शो में काम करने का मौका मिला है। यानी बिग बॉस से बाहर आने से पहले ही तान्या की लॉटरी खुल गई है।

Bigg Boss 19: फैमिली वीक के बाद आया बड़ा ट्विस्ट

इस हफ्ते शो में फैमिली वीक था, जिसमें घरवालों ने अपने परिवार से मिलकर काफी इमोशनल पल बिताए। इसके बाद ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान ने पिछले हफ्ते घर में हुए मुद्दों पर बात की और हर कंटेस्टेंट को उनकी गलती के लिए खूब समझाया। इसी बीच शो का माहौल और दिलचस्प तब बना जब सेट पर एक खास मेहमान पहुंचे।

एकता कपूर पहुंचीं बिग बॉस के सेट पर

नए प्रोमो में दिखाया गया है कि टीवी क्वीन एकता कपूर सलमान खान के साथ स्टेज पर नजर आती हैं। एकता ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपना नया ऐप ‘बालाजी एस्ट्रो ऐप’ लॉन्च किया है और उसके प्रमोशन के लिए वह शो में आई हैं। एकता ने कहा कि “सलमान सर के शो में आकर किसी कंटेस्टेंट को ऑफर देना मेरे लिए एक तरह की परंपरा बन गई है। लेकिन इस बार मैं एक नहीं, बल्कि दो कंटेस्टेंट्स को अपने शो में कास्ट करने का ऑफर दे रही हूं।”

एकता कपूर ने 2 कंटेस्टेंट्स को दिया शो का ऑफर

एकता ने जिन दो कंटेस्टेंट्स को प्रस्ताव दिया, उनके नाम हैं

तान्या मित्तल, अमाल मलिक एकता ने कहा कि वह अपने नए शो में इन दोनों को साथ लेना चाहेंगी। ऑफर सुनते ही तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भावुक होते हुए बोलीं “ये मेरे लिए सपना पूरा होने जैसा है। थैंक यू, एकता मैम।”

एकता ने तान्या की खूब तारीफ की

स्टेज पर एकता कपूर ने तान्या की तारीफ करते हुए कहा कि तान्या की कुंडली में राहु 10वें भाव में है, और ऐसे लोग जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। एकता की बातें सुनकर तान्या का चेहरा खिल उठा। सलमान खान ने मजाक करते हुए कहा “लेकिन रोल एक गरीब लड़की का है… तुम ये कैसे कर पाओगी?” यह सुनकर सभी घरवाले हंस पड़े।

क्या तान्या और अमाल की बनेगी जोड़ी?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शो खत्म होने के बाद क्या तान्या और अमाल एकता कपूर के सीरियल में साथ नजर आते हैं। बिग बॉस में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन बाद के दिनों में दोनों की दोस्ती में खटास भी आ गई।

घर में एलिमिनेशन का माहौल

इस हफ्ते शहबाज बदेशा को छोड़कर पूरा घर नॉमिनेट है। वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो खबरें हैं कि कुनिका सदानंद को सबसे कम वोट मिले हैं और संभावना है कि इस हफ्ते वो घर से बाहर हो सकती हैं।  

