फिर आ सकती है महामारी… 2026 को लेकर बढ़ी चिंता, भविष्यवाणियों ने बताए बड़े संकट

नारी डेस्क : हिंदू पंचांग के मुताबिक वर्ष 2026 का नववर्ष 19 मार्च से शुरू होगा। यह विक्रम संवत 2083 होगा, जिसे रौद्र संवत्सर कहा गया है। ज्योतिषीय मतों के अनुसार यह संवत्सर दुनिया और भारत दोनों के लिए चुनौतियों से भरा बताया जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है।

श्विक स्तर पर संकट की आशंका

वैश्विक स्तर पर संकट की आशंका को लेकर ज्योतिषियों की मानें तो रौद्र संवत्सर के दौरान कई गंभीर परिस्थितियां उभर सकती हैं। उनका कहना है कि इस अवधि में मौसम में अचानक और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट, युद्ध जैसे हालात, व्यापक हिंसा और शक्तिशाली भूकंप सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इन संभावित घटनाओं को लेकर सामने आई कई ज्योतिष चेतावनियां इन दिनों चर्चा में हैं।

ग्रह स्थिति क्यों मानी जा रही है अशुभ?

ग्रह स्थिति को इस वर्ष अशुभ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राजा ग्रह गुरु (बृहस्पति) अतिचारी अवस्था में रहेंगे, जिसे परंपरागत रूप से अशांति और अस्थिरता बढ़ाने वाला संकेत माना जाता है। वहीं मंगल, जो 2025 के मंत्री ग्रह बताए गए हैं, क्रूर ग्रहों के साथ योग बनाते हुए परिस्थितियों को अधिक उग्र और विध्वंसकारी बना सकते हैं। इसके अलावा शनि का गुरु की राशि मीन में गोचर भी कई तरह की चुनौतियों और अस्थिर परिस्थितियों को बढ़ाने वाला योग माना जा रहा है।

भारत पर संभावित प्रभाव

भारत पर संभावित प्रभावों को लेकर की गई इन भविष्यवाणियों में वर्ष 2026 को चुनौतियों से भरा बताया गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर कहा जा रहा है कि राजनीति में कुछ बड़े बदलाव या अस्थिरता देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ प्रमुख राज्यों में विरोध, असंतोष या उथल-पुथल जैसी स्थितियां बनने की आशंका है। पर्यावरणीय मोर्चे पर भी प्रदूषण और मौसम से जुड़ी समस्याओं के बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही वर्ष के कुछ महीनों में भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं का भी उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिक पुष्टि न होने के बावजूद ये भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

युद्ध और महामारी की भविष्यवाणी

मंगल की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ 2026 में किसी बड़े युद्ध की आशंका जता रहे हैं, और दावा है कि यदि युद्ध शुरू हुआ तो यह 2027 तक खिंच सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं में जून–जुलाई 2026 के बीच एक नई महामारी या संक्रमण संकट की भी चेतावनी दी गई है। इन भविष्यवाणियों के चलते लोग चिंतित हैं कि कहीं दुनिया फिर किसी हेल्थ इमरजेंसी का सामना न करे।