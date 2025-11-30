बाजार से नकली Dry Fruits तो नहीं ले आए आप? इस तरह से करें असली-नकली की पहचान

नारी डेस्क : त्योहारों के मौसम में मिठाइयों के साथ ड्राई फ्रूट्स का भी खास महत्व होता है। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में मिलने वाले ड्राई फ्रूट्स हमेशा शुद्ध और सुरक्षित नहीं होते?

कुछ दुकानदार पुराने या खराब ड्राई फ्रूट्स को फिर से ताजा और आकर्षक दिखाने के लिए केमिकल्स, एसिड वॉशिंग या आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल कर देते हैं। उदाहरण के लिए, पुराने काजू को हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) से सफेद और चमकदार बनाया जाता है, जबकि किशमिश को सुनहरा दिखाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। ऐसे ड्राई फ्रूट्स न केवल असली नहीं होते, बल्कि लगातार सेवन करने पर पेट, स्किन, लिवर और किडनी पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

असली-नकली ड्राई फ्रूट्स की पहचान कैसे करें

टूटे हुए ड्राई फ्रूट्स से बचें

बहुत सस्ते या टूटे हुए ड्राई फ्रूट्स अक्सर पुराने या दोबारा पैक किए हुए होते हैं, जिनमें केमिकल्स या मिलावट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हमेशा पूरा, हल्का रंग वाला और नेचुरल दिखने वाला ड्राई फ्रूट ही खरीदें। इससे न केवल स्वाद और ताजगी बनी रहती है, बल्कि स्वास्थ्य पर जोखिम भी कम होता है।

लिटमस पेपर टेस्ट

घर पर ड्राई फ्रूट्स की शुद्धता जांचने का आसान तरीका है लिटमस पेपर टेस्ट। इसके लिए काजू या बादाम पर पानी की कुछ बूंदें डालें और उस पर लिटमस पेपर रखें। अगर पेपर का रंग लाल या नारंगी हो जाए, तो इसका मतलब है कि ड्राई फ्रूट में एसिड या केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। यह तरीका छोटा लेकिन बहुत कारगर और सुरक्षित है।

खुशबू और टेक्सचर से पहचानें

असली ड्राई फ्रूट्स की खुशबू हल्की और नेचुरल होती है, जबकि नकली या वॉश किए हुए ड्राई फ्रूट्स में एसिडिक या केमिकल जैसी तेज गंध आती है। टेक्सचर में भी फर्क दिखाई देता है। असली ड्राई फ्रूट्स नरम और ताजगी वाले होते हैं, जबकि मिलावटी ड्राई फ्रूट्स कठोर या अनप्राकृतिक महसूस होते हैं। इसे देखकर आप आसानी से मिलावट की पहचान कर सकते हैं।

किशमिश का रंग देखें

अगर किशमिश बहुत चमकदार और एक जैसी रंग की दिख रही हो, तो यह मिलावटी हो सकती है। असली किशमिश का रंग हल्का भूरा या पीला और असमान होता है। रंग और बनावट देखकर आप आसानी से असली और नकली किशमिश में अंतर पहचान सकते हैं।

मिलावटी ड्राई फ्रूट्स खाने से होने वाले नुकसान

पेट में जलन, एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ सकती है।

कलर और प्रिजर्वेटिव्स स्किन एलर्जी, खुजली और रैशेज का कारण बन सकते हैं।

लंबे समय तक सेवन करने पर शरीर में टॉक्सिन जमा, जिससे लिवर और किडनी प्रभावित हो सकते हैं।

त्योहारों पर हमेशा विश्वसनीय और साफ-सुथरे स्रोत से ही ड्राई फ्रूट्स खरीदें। घर पर छोटे टेस्ट करके मिलावट की पहचान करें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें।

