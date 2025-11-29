सर्दियों में Baby की Skin Dry क्यों होती है? और उनके लिए कौन सी Cream बेस्ट

02 DECTUESDAY2025 8:38:17 PM
नारी डेस्क : नवजात शिशु की त्वचा बहुत नाजुक और संवेदनशील होती है। इसलिए, सर्दियों में जब हवा शुष्क हो जाती है, तो बच्चे की स्किन ड्राई और खुजली वाली हो सकती है। सिर्फ गर्म कपड़े पहनाना ही काफी नहीं है, सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है।

ध्यान दें: वयस्कों के लिए बनाई गई विंटर क्रीमें बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होती हैं। इनमें मौजूद हार्श केमिकल्स बच्चे की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और रेडनेस, एलर्जी या रेशेज जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

लाइट वेट क्रीम ही बेबी के लिए सही

हमेशा लाइट वेट क्रीम चुनें।
यह चिपचिपी नहीं होती, त्वचा को सही तरह से हाइड्रेट करती है।
वाटर-बेस्ड या जेल टेक्सचर वाली क्रीम बेबी के लिए सबसे बेहतर होती है।
जल्दी एब्जॉर्ब होती है और स्किन को कूलिंग और कंफर्ट देती है।
चिपचिपी क्रीम से पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे स्किन की समस्या बढ़ सकती है।

बेबी क्रीम में ये इंग्रीडिएंट्स जरूर देखें

ग्लिसरीन स्किन में मॉइश्चर लॉक करता है।
ड्राइनेस नहीं होने देता और त्वचा को मुलायम बनाता है।

कोको ग्लिसराइड (Coco Glycerides)

त्वचा को मुलायम बनाता है।
ड्राईनेस दूर करता है।
नारियल से बना होने के कारण नेचुरल ऑप्शन है।

कैमोमाइल (Chamomile)

सूदींग इंग्रीडिएंट।
खुजली, रेडनेस और एलर्जी से बचाता है।

कॉर्न स्टार्च (Corn Starch)

डायपर एरिया में ड्राईनेस की समस्या होने पर फायदेमंद।
स्किन को आराम देता है।

बेबी की स्किन प्रोटेक्शन के लिए जरूरी टिप्स

बच्चे को बहुत बार और ज्यादा गरम पानी से न स्नान कराएं। हल्का गुनगुना पानी बेहतर है।
स्नान के बाद तुरंत क्रीम लगाएं ताकि मॉइश्चर लॉक हो जाए।
बच्चे के कपड़े हमेशा नरम और कॉटन वाले पहनाएं।
हीटिंग डिवाइस के बहुत पास बच्चे को न बैठाएं।
अगर स्किन में लगातार खुजली या रेशेज दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

सर्दियों में बच्चे की नाजुक त्वचा की सही देखभाल बहुत जरूरी है। लाइट वेट और नेचुरल इंग्रीडिएंट्स वाली क्रीम इस्तेमाल करें, मॉइश्चर को लॉक रखें और स्किन को हर तरह से प्रोटेक्ट करें। इससे आपका बच्चा न सिर्फ खुश और स्वस्थ रहेगा बल्कि उसकी त्वचा भी मुलायम और सुरक्षित रहेगी।

