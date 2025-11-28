02 DECTUESDAY2025 8:43:05 PM
Nari

नेचुरल ग्लो पाने के लिए इस तरह त्वचा पर लगाएं चायपत्ती का ये फेस मास्क

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Nov, 2025 01:59 PM
नेचुरल ग्लो पाने के लिए इस तरह त्वचा पर लगाएं चायपत्ती का ये फेस मास्क

नारी डेस्क : पारदूषण इतना बढ़ गया है कि सिर्फ सेहत ही नहीं, चेहरे पर भी फर्क पड़ रहा है। इससे चेहरे का नेचुरल ग्लो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। कई लोग इसे वापस पाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स अपनाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अगर आप भी अपनी त्वचा को नैचुरल तरीके से ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आपके किचन में मौजूद चायपत्ती आपके लिए ब्यूटी सीक्रेट साबित हो सकती है। यह आपकी त्वचा को साफ, चमकदार और फ्रेश बनाने में बेहद मदद करती है।

होममेड फेस पैक बनाने की सामग्री

चायपत्ती: 1 चम्मच
दही: 1 छोटी चम्मच
शहद: 1 चम्मच
इन तीनों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। यह मास्क आपकी त्वचा के लिए नैचुरल ब्यूटी ट्रीटमेंट का काम करेगा।

PunjabKesari

फेस मास्क लगाने का तरीका

सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें।
तैयार मास्क को चेहरे और गर्दन पर लगाएं।
इसे कम से कम 15–20 मिनट के लिए सूखने दें।
सूख जाने के बाद चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें।
इस मास्क को हफ्ते में 1–2 बार लगाने से आपकी स्किन नैचुरल तरीके से ग्लो करने लगेगी।

यें भी पढ़ें : क्या आपके पीरियड 1–2 दिन में खत्म हो जाते हैं? एक्सपर्ट ने बताया बड़ा नुकसान

चायपत्ती फेस मास्क के फायदे

एंटीऑक्सिडेंट्स (Antioxidants): त्वचा की गहराई तक सफाई करते हैं और डेड स्किन हटाते हैं।
एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण (Anti-inflammatory and anti-bacterial): त्वचा को हेल्दी और साफ रखते हैं।
दही (Curd): स्किन को कूलिंग और मॉइश्चराइजिंग प्रभाव देता है, जिससे त्वचा मुलायम और स्मूद बनती है।
शहद (Honey): त्वचा को पोषण देकर ग्लो बढ़ाता है।

PunjabKesari

चायपत्ती का फेस मास्क किन लोगों को नहीं लगाना चाहिएं

संवेदनशील त्वचा वाले लोग

जिनकी त्वचा बहुत सेंसिटिव है, उन्हें चायपत्ती का फेस मास्क लगाने से रैशेज, लालिमा या जलन हो सकती है।
ऐसे लोग पहले मास्क को हाथ या कान के पीछे पर टेस्ट करें।

यें भी पढ़ें : होंठों पर नजर आते हैं इस कैंसर के 5 लक्षण, दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाएं

एलर्जी वाले लोग

अगर आपको शहद या दही से एलर्जी है, तो इस मास्क को बिल्कुल न लगाएं।
एलर्जी वाले लोग चायपत्ती की भी टेस्ट पैच कर लें।

त्वचा पर ओपन वंड या रैशेज वाले लोग

अगर चेहरे पर कट, घाव, फोड़े या रैशेज हैं, तो मास्क लगाने से इंफेक्शन या जलन बढ़ सकती है।

PunjabKesari

बहुत ऑयली या एक्ने प्रोन त्वचा वाले लोग

चायपत्ती के एंटी-बैक्टीरियल गुण तो फायदेमंद हैं, लेकिन दही और शहद स्किन को ज्यादा मॉइश्चराइज कर सकते हैं।
अगर आपकी त्वचा बहुत ऑयली है, तो दही की मात्रा कम करके या बिना दही के मास्क इस्तेमाल करें।

यह मास्क टैनिंग कम करने, दाग-धब्बों को हल्का करने और स्किन को रिफ्रेश करने में भी मदद करता है। नियमित रूप से उपयोग करने पर चेहरा हेल्दी, साफ और चमकदार बनता है और स्किन स्वाभाविक रूप से ग्लो करने लगती है।हमेशा पहले पैच टेस्ट करें। मास्क को 15–20 मिनट से ज्यादा न रखें। अगर जलन, लालिमा या खुजली हो तो तुरंत धो दें।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it