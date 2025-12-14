कॉमेडियन सुनील पाल का बदला लुक, घटा वजन… पहचानना भी हुआ मुश्किल

नारी डेस्क: मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कॉमेडी नहीं बल्कि उनका बदला हुआ हुलिया है। हाल ही में वह कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस-किसको प्यार करूं 2’ के प्रीमियर में नजर आए, जहां उनका सादा और बदला हुआ लुक देखकर लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए।

सादा कपड़े और पैरों में चप्पल

फिल्म प्रीमियर में जहां बाकी सेलेब्रिटी स्टाइलिश कपड़ों में दिखे, वहीं सुनील पाल साधारण पेंट-शर्ट और पैरों में चप्पल पहने नजर आए। उन्होंने कोई खास तामझाम नहीं किया था। इसके अलावा उनका वजन भी पहले से काफी कम दिखा और चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। 50 साल की उम्र में उनका यह बदला हुआ रूप देखकर फैंस हैरान रह गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें

प्रीमियर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। कई फैंस को चिंता सताने लगी कि आखिर सुनील पाल के साथ क्या हो रहा है। कुछ लोगों को यह भी अजीब लगा कि करोड़ों की नेटवर्थ होने के बावजूद वह इतने साधारण हालात में क्यों नजर आ रहे हैं।

यूजर्स के मिले-जुले रिएक्शन

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रहीं। एक यूजर ने लिखा कि कभी लोगों को हंसाने वाले कॉमेडियन के चेहरे पर आज मायूसी दिख रही है। वहीं दूसरे यूजर ने जवाब दिया कि सुनील पाल की नेटवर्थ करीब 40 करोड़ रुपये है, इसलिए हालात खराब होने की बात गलत है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कई बार कलाकार ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर ऐसा लुक अपनाते हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि एक ही तरह की कॉमेडी ज्यादा समय तक नहीं चलती, बदलाव जरूरी होता है।

शानदार रहा है सुनील पाल का करियर

एक समय था जब कॉमेडी की दुनिया में राजू श्रीवास्तव के साथ-साथ सुनील पाल भी काफी लोकप्रिय थे। वह अपने “शराबी” किरदार के लिए खास तौर पर पहचाने जाते थे। स्टैंड-अप कॉमेडी से शुरुआत करने वाले सुनील पाल ने कई फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें ‘बॉम्बे टू गोवा’, ‘हम तुम’ और ‘फिर हेरा फेरी’ शामिल हैं।

फिल्म निर्देशन भी कर चुके हैं

साल 2010 में सुनील पाल ने फिल्म ‘भावनाओं को समझो’ का निर्देशन भी किया था। इस फिल्म में जॉनी लीवर, सुदेश लहरी, कपिल शर्मा समेत कुल 31 स्टैंड-अप कॉमेडियन नजर आए थे।

फैंस को है उनकी चिंता

भले ही सुनील पाल आर्थिक रूप से मजबूत हों, लेकिन उनका बदला हुआ लुक देखकर फैंस भावुक हो गए हैं और उनकी सेहत और करियर को लेकर चिंता जता रहे हैं। फिलहाल सुनील पाल की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके चाहने वाले एक बार फिर उन्हें पहले जैसी मस्ती और कॉमेडी में देखना चाहते हैं।