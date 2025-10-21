Bigg Boss की इस कंटेस्टेंट को अमाल मलिक की आंटी ने बताया आतंकवादी, भड़के कश्मीरी

नारी डेस्क: अमाल मलिक की आंटी रोशन गैरी ने बिग बॉस 19 की प्रतियोगी फरहाना भट्ट के बारे में अपनी हालिया टिप्पणियों से विवाद खड़ा कर दिया है। एक चौंकाने वाले बयान में रोशन ने फरहाना को "पूरी तरह से दुष्ट" कहा और उनकी तुलना "आतंकवादी" से भी की। बीते सप्ताह बिग बॉस के घर में अमाल मलिक और फरहाना भट्ट की भयंकर लड़ाई हुई। फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी का लेटर फाड़ दिया था, जिसकी वजह से अमाल मलिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था।

It is truly appalling that Amaal Malik's aunt, Roshan Garry, would stoop so low as to label Farhana a terr*rist. Such a disgraceful remark not only reveals a disturbing mindset but also casts a dark shadow over the entire family's values and character.#FarrhanaBhatt #AmaalMallik pic.twitter.com/JttqLlGJB9 — JIMMY (@JimmyRebellions) October 19, 2025



अमाल मलिक ने गुस्से में फरहाना भट्ट की खाने की प्लेट छीनकर दूर फेंक दी थी। अमाल मलिक की इस हरकत पर सलमान खान ने भी गुस्सा जाहिर किया था। इसी बीच अमाल की आंटी ने फरहाना भट्ट के लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए वह बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। उन्होंने कहा- "दुष्ट, आतंकवादी, मुझे माफ करना मैं यह नहीं कहना चाहती, लेकिन वो जो होते हैं ना राक्षस जो खून पीने के बाद भी हंसते हैं वो ऐसी ही हैं।"



इस टिप्पणी से दर्शकों में आक्रोश फैल गया है, खासकर इसलिए क्योंकि फरहाना कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, जो बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक पाया और रोशन पर शालीनता की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया। हालांकि अमाल के कुछ प्रशंसकों ने रोशन का बचाव करते हुए कहा कि अमाल और फरहाना के बीच हाल ही में हुए विवाद के बाद वह भावुक हो गई थीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना ​​है कि इस तरह के बयान अस्वीकार्य और अपमानजनक हैं।

यह घटना अब ऑनलाइन एक गर्म विषय बन गई है, तथा दर्शक मांग कर रहे हैं कि रोशन फरहाना के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगें। एक यूजर ने लिखा- "ध्यान रहे, ऐसा सिर्फ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि फरहाना एक कश्मीरी हैं। बॉम्बे में रहने वाले मुसलमान किसी न किसी तरह खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और यही वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफ़सोस की बात है कि वह इतनी आसानी से उन्हें आतंकवादी कह देती हैं।" कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली फरहाना भट्ट कई फिल्मों और संगीत वीडियो में नजर आ चुकी हैं और मनोरंजन उद्योग में काम कर रही हैं।

