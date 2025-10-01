01 OCTWEDNESDAY2025 2:33:57 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Oct, 2025 10:17 AM
महिला के पेट से निकला 6 किलो बालों का गुच्छा, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...

नारी डेस्क:  जयपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एक 35 वर्षीय महिला के पेट से लगभग 6 किलो बालों का गुच्छा निकाला गया। यह ऑपरेशन राजस्थान में पहली बार लेप्रोस्कॉपिक पद्धति से किया गया, जो इसे और भी खास बनाता है। डॉक्टरों के अनुसार, यह गुच्छा ट्राइकोबेज़ोअर नामक दुर्लभ बीमारी के कारण पेट में जमा हुआ था। ट्राइकोबेज़ोअर एक प्रकार का बेज़ोअर है जो बाल खाने की आदत (Trichophagia) से बनता है।

ऑपरेशन और इसकी चुनौती

35 वर्षीय महिला मरीज लंबे समय से पेट दर्द, सूजन और खाने में कठिनाई जैसी परेशानियों का सामना कर रही थी। मरीज के पेट में पहले भी गांठ का ऑपरेशन हो चुका था, जिससे नए ऑपरेशन की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो गई थी। डॉ. ने बताया कि आमाशय और छोटी आंत में बड़ी साइज का हेयर बॉल पाया गया, जिसे हटाना बेहद जटिल माना जाता है। आमतौर पर इस प्रकार की बड़ी गांठ के लिए पूरे पेट में चीरा लगाना पड़ता है। लेकिन इस बार डॉक्टरों ने लेप्रोस्कॉपिक (दूरबीन पद्धति) सर्जरी का सहारा लिया और सफलतापूर्वक गुच्छा निकाला। यह राजस्थान में पहली बार हुआ।

ट्राइकोबेज़ोअर क्या है?

ट्राइकोबेज़ोअर बालों के गुच्छे से बनने वाला बेज़ोअर है। यह पेट में जमा होकर गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है। इसे मुख्य रूप से ट्राइकोफैगिया के कारण देखा जाता है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में बालों को निगलता है।

PunjabKesari

लक्षण और संकेत

ट्राइकोबेज़ोअर के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं

पेट में दर्द और सूजन: लगातार पेट में भारीपन और असहनीय दर्द महसूस होना।

उल्टी: समय-समय पर उल्टी की समस्या रहना।

वजन में कमी: बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना।

पेट में गांठ: पेट में किसी चीज़ के जमा होने का एहसास या सूक्ष्म गांठ महसूस होना।

यदि इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए, तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है और ऑपरेशन की जरूरत बढ़ सकती है।

ट्राइकोबेज़ोअर के मुख्य कारणों में शामिल हैं

ट्राइकोफैगिया (बाल खाने की आदत) यह सबसे सामान्य और मुख्य कारण माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) जैसी मानसिक स्थिति व्यक्ति को बाल खाने की आदत डाल सकती है। यह बीमारी आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पहलुओं पर असर डालती है।

उपचार के तरीके

ट्राइकोबेज़ोअर का इलाज कई तरीकों से किया जा सकता है। उपचार इस प्रकार हैं एंडोस्कोपी पेट में जमा बालों को दूरबीन की मदद से हटाया जाता है। सर्जरी यदि बालों का गुच्छा बड़ा हो, तो लेप्रोस्कॉपिक या खुले पेट की सर्जरी कर इसे निकाला जाता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श और थेरेपी ट्राइकोफैगिया और मानसिक कारणों का इलाज करके पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। डॉ. ने बताया कि लेप्रोस्कॉपिक सर्जरी इस मामले में काफी जटिल थी, लेकिन सफलता के साथ पूरी की गई। इससे मरीज को सामान्य जीवन में जल्दी वापसी का लाभ मिला।

महिला के पेट में बालों का इतना बड़ा गुच्छा जमा होना दुर्लभ है। ऑपरेशन ने मेडिकल टीम के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना किया।

 

