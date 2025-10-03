भारत में फिर लौट रही 73 पुरानी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी,  हर साल  51 लाख लोग होंगे शिकार

नारी डेस्क: ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक वैश्विक मॉडलिंग अध्ययन से पता चलता है कि भारत को लंबे समय तक चिकनगुनिया का सबसे बड़ा प्रभाव झेलना पड़ सकता है, जिससे हर साल 51 लाख लोगों को मच्छर जनित संक्रमण का खतरा हो सकता है। ब्राज़ील और इंडोनेशिया दूसरे और तीसरे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, भारत और ब्राजील में इस बीमारी के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और व्यक्तियों पर वैश्विक प्रभाव का 48 प्रतिशत हिस्सा है, जैसा कि निष्कर्ष बताते हैं। चिकनगुनिया वायरस सबसे पहले 1952 में तंजानिया में पहचाना गया था. यह बीमारी शरीर में तेज जोड़ों के दर्द का कारण बनती है। ्र



यह भी पढ़ें: शोएब मलिक अब तीसरी बार लेंगे तलाक



क्या है चिकनगुनिया

लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन से पता चलता है कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव सबसे बड़ी चिंता का विषय होंगे, मौजूदा साक्ष्य बताते हैं कि लगभग 50 प्रतिशत प्रभावित लोग संभवतः दीर्घकालिक विकलांगता से जूझ रहे हैं। अध्ययन का अनुमान है कि दुनिया भर में, हर साल 1.40 करोड़ से ज़्यादा लोग लंबे समय तक चिकनगुनिया संक्रमण के खतरे में रह सकते हैं। चिकनगुनिया एक वायरस है जो 'एडीज़ एजिप्टी' और 'एडीज़ एल्बोपिक्टस' मच्छरों के काटने से फैलता है, जिन्हें आमतौर पर पीला बुखार और टाइगर मच्छर के रूप में जाना जाता है।



यह भी पढ़ें: डूबते को Apple Watch का सहारा!



ये हैं इसके लक्षण

इसके लक्षणों में तेज़ बुखार और गंभीर जोड़ों का दर्द शामिल हो सकता है, और लगभग 50 प्रतिशत मरीज़ लंबे समय तक जोड़ों के दर्द और विकलांगता से पीड़ित बताए जाते हैं। हालांकि मच्छर जनित इस वायरल संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, फिर भी अमेरिका सहित कुछ देशों में दो निवारक टीकों को उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। टीम ने कहा- "चिकनगुनिया के मामलों में 54 प्रतिशत हिस्सा क्रोनिक चरण का है, और 40-60 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी में यह अपेक्षाकृत अधिक है, और मृत्यु दर 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 80 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को असमान रूप से प्रभावित करती है।"