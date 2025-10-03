03 OCTFRIDAY2025 8:49:32 PM
शोएब मलिक अब तीसरी बार लेंगे तलाक , सानिया मिर्जा को छोड़ इस एक्ट्रेस से की थी शादी

नारी डेस्क:  सानिया मिर्ज़ा के पर्वू पति शोएब मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार वजह है उनका तीसरा तलाक।  खबरों के अनुसार वह अपनी तीसरी पत्नी और अभिनेत्री सना जावेद से भी तलाक लेने जा रहे हैं।  इस जोड़े का एक हालिया वीडियो वायरल होने के बाद प्रशंसकों ने मुश्किलों के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। शोएब मलिक और सना जावेद ने जनवरी 2024 में एक निजी निकाह समारोह में शादी की थी।


एक वायरल वीडियो में दोनों को एक कार्यक्रम में साथ बैठे हुए देखा गया। क्लिप में एक-दूसरे से खफा नजर आ रहे हैं, दोनों के बीच  कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसके तुरंत बाद से ही दोनों के बीच मतभेदों का अनुमान लगाया जाने लगा। कुछ प्रशंसकों का मानना ​​है कि यह वीडियो बढ़ते वैवाहिक तनाव का सबूत है, जबकि कुछ का तर्क है कि इस प्रतिक्रिया को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। बहरहाल इस घटना ने तीखी गपशप और आलोचना को हवा दी है कुछ लोग तो सना जावेद की पिछली शादी का भी ज़िक्र कर रहे हैं।


न तो मलिक और न ही जावेद ने इन अफवाहों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी की है। इस मामले को और भी तूल देते हुएउनकी शादी के समय की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि शोएब मलिक के परिवार का कोई भी सदस्य समारोह में शामिल नहीं हुआ था। कथित तौर पर उनकी बहनें उनकी तीसरी शादी से नाराज़ थीं। पाकिस्तान डेली की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मलिक की बहनों ने "टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से उनके तलाक पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी," जिससे पता चलता है कि मिर्जा "मलिक के विवाहेतर संबंधों से तंग आ चुकी थीं।"

