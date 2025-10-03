डूबते को Apple Watch का सहारा!   समुद्र में डूब रहे  शख्स को मौत के मुंह से बचा लाई घड़ी

नारी डेस्क: एक और घटना में तकनीक मददगार साबित हुई, पुडुचेरी के पास स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के दौरान एक 26 वर्षीय मुंबई के तकनीकी विशेषज्ञ की जान एप्पल वॉच अल्ट्रा ने बचाई।वह बंगाल की खाड़ी में लगभग 36 मीटर गहराई में चले गए थे, जब उनका वज़न बेल्ट अचानक ढीला हो गया। अगर एप्पल वॉच ना होती तो उनकी जान नहीं बच पाती।



एप्पल वॉच ने तुरंत दी चेतावनी

ई-कॉमर्स कंपनी में काम करने वाले क्षितिज ज़ोडपे गर्मी से बचने के लिए डाइविंग कर रहे थे, इसी बीच उनका उपकरण पानी के नीचे खराब हो गया। उन्होंने बताया- "हम लगभग 36 मीटर नीचे थे जब मैं अचानक सतह की ओर ऊपर की ओर बढ़ने लगा,"। उसकी कलाई पर बंधी एप्पल वॉच अल्ट्रा ने अचानक सीधी चढ़ाई को भांप लिया और तुरंत अपनी स्क्रीन पर चेतावनियां दिखानी शुरू कर दीं, जिससे उसे धीमा होने का संकेत मिला क्योंकि तेज़ चढ़ाई से फेफड़ों को गंभीर चोट लग सकती थी।



मौत के मुंह से वापस आया क्षितिज

हालांकि, क्षितिज अपनी बेकाबू चढ़ाई को रोक नहीं पाए, तभी घड़ी का आपातकालीन सायरन बज उठा। इसने उनके डाइविंग प्रशिक्षक को सचेत कर दिया, जो तुरंत उसकी मदद के लिए वापस तैरकर आया। तब तक, क्षितिज लगभग 10 मीटर ऊपर उठ चुका था, लेकिन वज़न बेल्ट के गायब होने के कारण उत्पन्न उछाल के कारण उसे अभी भी ऊपर की ओर धकेला जा रहा था। एप्पल वॉच अल्ट्रा के अलार्म द्वारा निर्देशित इस हस्तक्षेप ने एक जानलेवा स्थिति को टालने में मदद की।



Apple के सीईओ टिम कुक को लिखा पत्र

क्षितिज ने कहना है कि उन्हें पता भी नहीं था कि घड़ी में ऐसा कोई फीचर है। उन्होंने बताया- "इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी घड़ी चेतावनियां दिखाने लगी। जब मैंने उन्हें अनदेखा किया, तो वह पूरी आवाज़ में बजने लगी। मेरे प्रशिक्षक ने तुरंत इसे सुन लिया,"। क्षितिज ने बाद में अपनी कहानी साझा करने के लिए Apple के सीईओ टिम कुक को पत्र लिखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुक ने व्यक्तिगत रूप से जवाब देते हुए लिखा- "मुझे बहुत खुशी है कि आपके प्रशिक्षक ने अलार्म सुना और तुरंत आपकी सहायता की। अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें।" Apple Watch Ultra, जिसे 2022 में एक मज़बूत, साहसिक कार्यों के लिए तैयार डिवाइस के रूप में लॉन्च किया जाएगा, में आपातकालीन सायरन सहित कई सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। सायरन दो बारी-बारी से तेज़ ध्वनियां निकालता है जिन्हें 180 मीटर दूर तक सुना जा सकता है, जिसे विशेष रूप से आपात स्थिति में पर्यावरणीय शोर को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।