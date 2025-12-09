रात को पैरों में दिखते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 5 लक्षण, ना बरतें लापरवाही

नारी डेस्क : हमारी गलत खानपान की आदतें और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल सेहत पर गहरा नकारात्मक असर डालती हैं, जिसके कारण शरीर को कई बीमारियों से जूझना पड़ता है। जैसे की कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल बिना किसी साफ लक्षण के शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए इसे “साइलेंट किलर” कहा जाता है। लेकिन कई मामलों में रात के समय पैरों में दिखाई देने वाले कुछ संकेत हाई कोलेस्ट्रॉल की ओर इशारा कर सकते हैं। समय रहते इन लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है।

हाई कोलेस्ट्रॉल से क्यों होती है परेशानी?

जब शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ जाता है, तो आर्टरीज में प्लाक जमा होने लगता है। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। जब यह प्लाक पैरों की नसों को प्रभावित करता है, तो इसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) कहते हैं। इसके कारण पैरों तक खून की आपूर्ति कम होने लगती है और कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं।

रात को पैरों में दिखने वाले हाई कोलेस्ट्रॉल के 5 लक्षण

पैरों में दर्द या ऐंठन

यदि आपको रात में काफ मसल्स, जांघों या नितंबों में दर्द या खिंचाव महसूस हो रहा है, तो यह पैरों में ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट का संकेत हो सकता है।

सुन्नता और कमजोरी

पैरों में सुन्नपन, झनझनाहट, कमजोरी या बार-बार ठंडापन महसूस होना हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होने का संकेत है।

त्वचा के रंग में बदलाव

पैरों की त्वचा पीली, नीली या गहरे रंग की नजर आने लगे तो यह नसों में ब्लॉकेज की चेतावनी हो सकती है।

घाव देर से भरना

अगर पैरों पर छोटे घाव या छाले लंबे समय तक भरते नहीं हैं, तो यह खून की अपर्याप्त सप्लाई और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है।

नब्ज का कमजोर महसूस होना

पैरों या टखनों पर नब्ज कमजोर महसूस होना या बिल्कुल न महसूस होना एक गंभीर संकेत माना जाता है।

ये लक्षण सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के नहीं भी हो सकते

डायबिटीज

पेरिफेरल न्यूरोपैथी

इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन

डिहाइड्रेशन

मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं

इसलिए सही जांच बेहद जरूरी है।

अगर ये लक्षण नजर आएं तो क्या करें?

बिना देर किए डॉक्टर से परामर्श लें।

लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं।

संतुलित और कम फैट वाली डाइट अपनाएं।

नियमित एक्सरसाइज करें।

स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाएं।

स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें।

पैरों की नियमित देखभाल करें और आरामदायक जूते पहनें।

हाई कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक बिना लक्षण दिखाए शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन रात के समय पैरों में दिखने वाले संकेत इसकी गंभीर चेतावनी हो सकते हैं। समय पर पहचान, जांच और सही इलाज से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और नसों से जुड़ी बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सेहत को हल्के में न लें लक्षण दिखते ही जांच जरूर करवाएं।