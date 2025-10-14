क्या तान्या मित्तल बोल रही है झूठ ?  बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद जीशान कादरी ने खोली पोल

नारी डेस्क: लेखक-अभिनेता ज़ीशान कादरी, जिन्हें हाल ही में "बिग बॉस 19" से बाहर किया गया है, ने सह-प्रतियोगी तान्या मित्तल के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है। आईएएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, उन्होंने इसे एक मधुर और भाई-बहन जैसा रिश्ता बताया। ज़ीशान ने बताया कि घर के अंदर उनका रिश्ता हंसी-मजाक, समर्थन और आपसी सम्मान से भरा था। जीशान कादरी ने आगे कहा कि जनता की धारणा या मीडिया की राय चाहे जो भी हो, शो के बाहर उनका रिश्ता वैसा ही रहेगा। जीशान ने उन अफवाहों पर भी रिएक्शन दिया जिनमें कहा जाता है कि तान्या बार-बार झूठ बोलती हैं।

घर के अंदर तान्या मित्तल के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर, कादरी ने कहा- "यह रिश्ता बहुत प्यारा था - भाई-बहन के रिश्ते जैसा। हमने खूब हंसी-मजाक किया। जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होती, मैं उनके लिए मौजूद रहता और वह भी परिवार की तरह मेरा ख्याल रखती थीं।" उन्होंने आगे कहा- "वह अक्सर बहुत ही समझदारी भरी बातें कहती थीं, और हालांकि उनका बात करने का अपना एक अनोखा अंदाज़ था, फिर भी मैं उन्हें अच्छी तरह समझता था। बेशक, कई बार मैं चिढ़ जाता था, लेकिन वह माफ़ी मांग लेती थीं। घर के बाहर भी हमारा रिश्ता वैसा ही रहेगा। जब भी वह कॉल करेंगी, मैं उसी तरह जवाब दूंगा, मैं मीडिया की राय या जनता की धारणा को कभी भी उस रिश्ते को प्रभावित नहीं करने दूंगा। वह खुद को संभालने के लिए काफी परिपक्व हैं, और मैं हमेशा उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था।"



कादरी ने आगे कहा- "जो लोग दावा कर रहे हैं कि वह झूठ बोल रही हैं, वे सच देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसी वजह से वे कह सकते हैं कि वह सच बोल रही है या झूठ, जब मैं अंदर था, तो तान्या और मेरे बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। अपने निष्कासन के बारे में बात करते हुए, लेखक ने कहा- "मुझे पूरा यकीन था कि मुझे किसी गुप्त कमरे में नहीं भेजा जाएगा क्योंकि ऐसा पहले ही दो बार हो चुका था, और इसे दोबारा करना दर्शकों के लिए दोहराव जैसा होता। मेरा निष्कासन वाकई चौंकाने वाला था; मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा। "बिग बॉस 19" के हालिया वीकेंड का वार एपिसोड में, जीशान कादरी को सबसे कम वोट मिलने के बाद घर से बाहर कर दिया गया। होस्ट सलमान खान ने रविवार के एपिसोड में उनके बाहर होने की घोषणा की, जिससे रियलिटी शो में जीशान का सफर खत्म हो गया।