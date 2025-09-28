28 SEPSUNDAY2025 6:29:41 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Sep, 2025 04:35 PM
वाइफ नहीं चाहती थी भेजना’, राजवीर जवंदा के एक्सीडेंट से पहले हुई थी ये बातचीत, दोस्त ने बताया सच

नारी डेस्क: पंजाबी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर राजवीर जवंदा इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। हाल ही में उनका शिमला जाते समय भयानक बाइक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्हें सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। अभी उनका इलाज मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

पत्नी ने पहले ही मना किया था टूर पर जाने से

राजवीर के करीबी दोस्त ने खुलासा किया कि सिंगर की पत्नी चाहती ही नहीं थी कि वो उस दिन टूर पर जाएं। दोस्त के मुताबिक, पत्नी ने राजवीर को घर से बाहर निकलने से भी मना किया था। उन्होंने कहा,“हम सभी राजवीर के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें टूर पर जाने से रोका, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था।”

राजवीर अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने के लिए निकले थे। उन्होंने 1300 सीसी की बाइक पर सफर किया था। रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्हें सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इंडस्ट्री से पहुंचे सेलेब्स

राजवीर के एक्सीडेंट की खबर पंजाबी इंडस्ट्री में शॉक की तरह फैली। अस्पताल में उनसे मिलने के लिए गिप्पी ग्रेवाल, कंवर ग्रेवाल और कुलविंदर बिल्ला जैसे सेलेब्स पहुंचे। राजवीर का यह हादसा 27 सितंबर 2025, दोपहर लगभग 1:45 बजे हुआ। फिलहाल उनका इलाज जारी है और पूरी इंडस्ट्री उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रही है।
 

