ब्लड प्रैशर के मरीज सर्दी में ना खाएं ये 5 चीजें, शूट हो सकता है BP!

नारी डेस्क: हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन आज के समय की सबसे आम और खतरनाक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह धीरे-धीरे शरीर में नुकसान करता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेल होने जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। ऐसे में दवाइयों के साथ-साथ सही खान-पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को तुरंत बढ़ा देती हैं और हाई बीपी वाले मरीजों को इनसे दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए। आइए जानते हैं वो 5 चीजें जिन्हें हाई बीपी वाले लोग बिल्कुल न खाएं, खासकर सर्दी के मौसम मे इन चीजों का अधिक परहेज करना चाहिए क्योंकि इस मौसम में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और इससे हाई बीपी या बीपी शूट होने की संभावना बढ़ जाती है।

नमक और बहुत ज्यादा नमकीन चीजें

नमक यानी सोडियम शरीर में पानी रोककर रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाता है। खासतौर पर हाई बीपी वाले लोगों के लिए ज्यादा नमक किसी जहर से कम नहीं। पापड़, अचार, चिप्स, नमकीन स्नैक्स, भुजिया या प्रॉसेस्ड फूड में सोडियम बहुत अधिक होता है। इसलिए डॉक्टर भी ऐसे मरीजों को दिनभर में केवल 1 चम्मच से कम नमक लेने की सलाह देते हैं।

डीप-फ्राइड और ऑयली खाना

तेल में तली चीजें जैसे समोसा, कचौरी, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज या परांठे, शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और धमनियों को सख्त कर देते हैं। इससे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है और दिल पर दबाव पड़ता है। हाई बीपी वाले मरीजों को ऐसे भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए और खाना हमेशा कम तेल में बनाना चाहिए।

रेड मीट

रेड मीट जैसे मटन, पोर्क या बीफ में Saturated Fat बहुत अधिक होता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ता है और हृदय रोग का खतरा दोगुना हो जाता है। डॉक्टर भी हाई बीपी में रेड मीट खाने से साफ मना करते हैं और उसकी जगह चिकन, मछली या दालें लेने की सलाह देते हैं।

पैक्ड और प्रॉसेस्ड फूड

पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, फ्रोजन फूड, सॉसेज, क्युब सूप, रेडी-टू-ईट पैकेट्स में नमक, प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स बहुत अधिक होते हैं। ये चीजें धमनियों की लचीलापन कम करके ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। हाई बीपी वाले लोगों को ऐसे पैक्ड फूड को अपनी डाइट से पूरी तरह हटाना चाहिए और ताज़ा घर का भोजन ही खाना चाहिए।

ज्यादा कैफीन और कोल्ड ड्रिंक्स

कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन और शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को तुरंत बढ़ा देती हैं। इसके अलावा सोडा वाली ड्रिंक्स में उच्च मात्रा में सोडियम भी मौजूद होता है, जो हाई बीपी वाले मरीजों के लिए खतरनाक है। ऐसी ड्रिंक्स की जगह नारियल पानी, नींबू पानी या हर्बल टी बेहतर विकल्प हैं।

हाई ब्लड प्रेशर में सही खान-पान सबसे बड़ी दवा है। अगर आप नमक, तली चीजें, रेड मीट, पैक्ड फूड और कैफीन से दूरी बना लेते हैं, तो बीपी अपने आप कंट्रोल में रहने लगेगा। साथ ही हल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और तनाव कम करना भी ज़रूरी है। सही आदतों के साथ आप हाई बीपी को लंबे समय तक कंट्रोल में रख सकते हैं और दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।

