08 DECMONDAY2025 10:40:36 PM
Nari

धर्मेंद्र की आखिरी विदाई अस्थियां गंगा में विसर्जित, पपाराजी पर भड़के सनी गुस्से में कहा,“कितने पैसे चाहिए तुझे!

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Dec, 2025 03:00 PM
धर्मेंद्र की आखिरी विदाई अस्थियां गंगा में विसर्जित, पपाराजी पर भड़के सनी गुस्से में कहा,“कितने पैसे चाहिए तुझे!

नारी डेस्क:  बॉलीवुड के दिग्गज स्टार और ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र के जाने के बाद पूरा देओल परिवार शोक में डूबा हुआ है। बुधवार, 3 दिसंबर को उनकी अस्थियों को हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा में विसर्जित किया गया। इस दौरान माहौल पूरी तरह भावुक हो उठा। परिवार के बीच दुख, संस्कार और भावनाओं का संगम साफ नजर आया।

हर की पौड़ी पर किया गया अस्थि-विसर्जन

धर्मेंद्र की अस्थियां सुबह 9:30 बजे हरिद्वार की हर की पौड़ी पर विधि-विधान के साथ विसर्जित की गईं। पूरे देओल परिवार की मौजूदगी में यह अंतिम यात्रा जैसे एक अध्याय के पूर्ण होने जैसा महसूस हुई। इस दौरान उनके पोते करण देओल ने दादा की अस्थियां गंगा में प्रवाहित कीं। विधि पूरी करते हुए करण खुद को संभाल नहीं पाए और रो पड़े। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया।

परिवार पूरी तरह दुख में, सनी और बॉबी रहे साथ

अस्थि विसर्जन के समय सनी देओल और बॉबी देओल भी करण के साथ मौजूद रहे। दोनों भाइयों का चेहरा बेहद गंभीर और गमगीन दिखा, जैसे पिता को खोने का दर्द अब भी भीतर से झकझोर रहा हो। पूजा के बाद पूरा परिवार पास स्थित पीलीभीत होटल पहुंचा और पीछे बने घाट पर स्नान किया, जो इस संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पपाराजी को देखकर भड़के सनी देओल

इस दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी। विसर्जन के बीच जब कुछ पपाराजी परिवार को कैप्चर करने की कोशिश में थे, सनी देओल अचानक भड़क गए।

कहा जा रहा है कि एक पपाराजी बार-बार उनके करीब आ रहा था, जिसे देखकर सनी देओल ने नाराज होकर उसका कैमरा छीन लिया।
वीडियो में सनी की आवाज साफ सुनाई देती है “कितने पैसे चाहिए तुझे? क्या चाहिए? कैमरा बंद कर!” इस घटना के बाद सुरक्षा टीम ने मीडिया को दूर कर दिया, ताकि परिवार आराम से रस्म पूरी कर सके।

अस्थि-विसर्जन एक दिन टला था

रिपोर्ट के मुताबिक, देओल परिवार मंगलवार, 2 दिसंबर को ही अस्थियां लेकर हरिद्वार के पीलीभीत होटल पहुंच गया था। मूल रूप से अस्थि-विसर्जन उसी दिन होना था, लेकिन परिवार का एक सदस्य देर से पहुंचने के कारण यह पूजा अगले दिन यानी बुधवार सुबह की गई।

विसर्जन के तुरंत बाद हरिद्वार से मुंबई रवाना

पूजा और स्नान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुछ ही देर में देवोल परिवार वापस मुंबई लौट गया। धर्मेंद्र के जाने के बाद देओल परिवार इस पूरे समय में लगातार धार्मिक रस्मों का पालन कर रहा है और निजी तौर पर शोक व्यक्त कर रहा है।   

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it