इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, मां को बेटी नहीं बेटा चाहिए था...

नारी डेस्क : टीवी की लोकप्रिय एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य का बचपन किसी दर्द और संघर्ष से कम नहीं रहा। अपनी ही मां के अत्याचारों का सामना करते हुए जया ने न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक यातनाओं का भी सामना किया। उनकी मां ने उन्हें लगातार पीटा और जबरदस्ती एक्टिंग की दुनिया में धकेला।

मां से मिली उलझी हुई परवरिश

जया की मां चाहती थीं कि उनका बेटा हो, लेकिन बेटी होने के कारण जया को कठोर व्यवहार झेलना पड़ा। उनके पेरेंट्स ने शादी के समय भी उन्हें पर्याप्त प्यार और सुरक्षा नहीं दी। जया ने कहा कि उन्हें अपनी मां से कभी भी सहारा नहीं मिला, और यह अनुभव उन्हें जिंदगी भर सीखने का सबक बन गया।

नफरत और गुरु का रोल

सिद्धार्थ कन्नन को दिए गए इंटरव्यू में जया ने बताया कि उन्होंने अपनी मां से नफरत महसूस की, लेकिन मां को गुरु के रूप में भी देखा। उन्होंने बताया कि उनकी मां अक्सर लोगों की बातों में हां में हां मिलाती थीं और कहती थीं, "मेरी बेटी बुरी है।" इस वजह से जया को सबसे ज्यादा दुख होता था और उन्होंने महसूस किया कि परिवार का समर्थन ना मिलना कितना विनाशकारी हो सकता है।

एक्टिंग की दुनिया में जबरदस्ती

जया का कहना है कि उन्हें एक्टिंग में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें कैमरे के सामने धकेला। "मुझे एक्टिंग में नहीं, बल्कि संगीत और डांस में लगाव था, लेकिन एक टेलीफिल्म के अवसर ने मुझे इस दुनिया में ला दिया," जया ने बताया। जया ने यह भी साझा किया कि उन्होंने अपनी मां से वह सब कुछ सीखा जो जिंदगी में नहीं करना चाहिए। रिश्तों का फायदा उठाना, लोगों की कद्र न करना और अपने बच्चों का समर्थन न करना। इस अनुभव ने जया को मजबूत बनाया और आज वह अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं।

आज जया भट्टाचार्य ‘दिल्ली क्राइम सीजन 3’ जैसी सीरीज में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए सराही जा रही हैं। अपने दर्द और संघर्ष के बावजूद जया ने यह साबित किया कि कठिनाइयों के बीच भी इंसान अपनी मेहनत और हिम्मत से सफलता हासिल कर सकता है।