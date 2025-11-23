जितनी जल्दी हो दिल्ली छोड़ दो... लंदन से आए Tech युवक ने जो कहा- वो सबके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी

नारी डेस्क: दिल्ली में लगातार बढ़ते जहरीले धुएं और खराब हवा की गुणवत्ता के बीच, टेक फाउंडर कुनाल कुशवाहा ने लोगों से शहर छोड़ने की सलाह दी है। कुनाल, जो लंदन में रहते हैं और CAST AI के सीनियर डेवलपर एडवोकेट तथा WeMakeDevs के फाउंडर हैं, ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे को कम कर दिया है क्योंकि वह हवा की स्थिति देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, “दिल्ली छोड़ दो, अगर जरूरत पड़े तो कर्ज़ में भी जाओ।”

कुनाल कुशवाहा ने अनुभव साझा किया

कुनाल ने कहा कि उन्हें दिल्ली की हवा की स्थिति पहले कभी इतनी गंभीर नहीं लगी। वह कहते हैं, “मैंने हमेशा सोचा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कितना खराब हो सकता है? मुझे पता था कि स्थिति खराब है, लेकिन मैंने इसका वास्तविक असर महसूस नहीं किया। मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, यहां पढ़ाई की और कभी इतनी फर्क नहीं महसूस किया। लोग खुले में बिना मास्क के चलते हैं, सुबह दौड़ते हैं, और मैं भी इसे सामान्य समझता था। लेकिन मैं गलत था। यह वास्तव में एक संकट है।”

Leave Delhi, go in debt if you have to.



I used to think, how bad can the AQI really be for people in Delhi? I knew it was bad, but I never understood the scale because I didn't feel it as drastically. I grew up in Delhi, studied here, and never felt a huge difference. You see…

कुनाल ने आगे लिखा कि लंदन में कुछ सालों तक साफ हवा में रहने के बाद, जैसे ही वह दिल्ली पहुंचे, उन्हें हवा का जहरीला असर महसूस हुआ। “AQI 200 भी मुझे भारी लगा: गले में खराश, फेफड़ों में सुई जैसी चुभन। मैं वास्तव में महसूस कर सकता था कि प्रदूषण मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है।”

ट्रिप छोटा करने का कारण

कुनाल ने बताया कि उन्होंने अपनी दिल्ली यात्रा को छोटा कर दिया है। उन्होंने लोगों से कहा कि अपनी सेहत के लिए बेहतर होगा कि अगर संभव हो तो दिल्ली छोड़ दें। “यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का कोई फायदा नहीं है। मुंबई भी इसी हालत में है। अगर कर सकते हैं, तो अपने काम और अपने परिवार को कहीं और ले जाएं। मैं अपनी ट्रिप छोटा कर रहा हूं और कल ही दिल्ली छोड़ रहा हूं।”

Pollution in Delhi is getting worse and worse. I'm from Delhi and I know what it used to be earlier, and it is getting worse.



Something needs to be done to stop it. Otherwise, it will reach a point where we won't be able to see each other standing next to us.



—Kriti Sanon

दिल्ली की हवा की स्थिति

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार ‘बहुत खराब’ बनी हुई है और लगातार नौ दिनों से यही स्थिति है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 24 घंटे का औसत AQI 370 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इस हालात में विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी समस्याओं वाले लोग घर के अंदर रहें और मास्क का इस्तेमाल करें।