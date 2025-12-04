08 DECMONDAY2025 10:46:33 PM
ठंड में जरूर खाएं ये मीठी सब्जी, पेट रहेगा साफ और वजन होगा कंट्रोल

  04 Dec, 2025
नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम नई-नई पौष्टिक सब्जियों और फलियों का मौसम माना जाता है। इन्हीं में से एक है शकरकंद, जिसे इंग्लिश में Sweet Potato कहा जाता है। मीठी स्वाद वाली यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि पोषक तत्वों का भंडार भी है। खास बात यह है कि सही तरीके से खाया जाए तो शकरकंद वजन घटाने, पाचन सुधारने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में शानदार भूमिका निभाता है।

शकरकंद क्यों है सर्दियों की सुपरफूड?

सर्दियों में शरीर को अधिक एनर्जी, गर्माहट और फाइबर की जरूरत होती है, और शकरकंद इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। 100 ग्राम शकरकंद में सिर्फ 85 कैलोरी, भरपूर फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, विटामिन A, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, और पोटैशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं।

पेट की पुरानी गंदगी बाहर निकालने में मददगार

शकरकंद में मौजूद फाइबर आंतों की सफाई कर पुराना जमा मल बाहर निकालने में मदद करता है। यह गट हेल्थ को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। फाइबर की वजह से पेट देर तक भरा रहता है और पाचनतंत्र बेहतर तरीके से काम करता है।

तेजी से वजन घटना 

बहुत लोग मानते हैं कि शकरकंद मोटापा बढ़ाता है, जबकि असलियत इसके उलट है।
इसमें लो कैलोरी होती है
हाई फाइबर होने से पेट भर जाता है
लंबे समय तक भूख नहीं लगती
क्रेविंग्स कंट्रोल रहती हैं
इसीलिए यह तेजी से वजन घटाने वालों के लिए एक परफेक्ट विकल्प है।

ब्लड शुगर को स्थिर रखता है

शकरकंद में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देते।
डायबिटीज वाले लोग भी इसे मॉडरेशन में खा सकते हैं, क्योंकि यह रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने में मदद करता है।

इम्यूनिटी और गट हेल्थ को मजबूत करता है

इसमें मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन A इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं।
सर्दियों में यह शरीर को वायरस और इन्फेक्शन के खिलाफ सुरक्षा देता है।
गट हेल्थ बेहतर होने से ओवरऑल स्वास्थ्य भी मजबूत रहता है।

एंटी-एजिंग फायदे (त्वचा और आंखों के लिए बेहद फायदेमंद)

शकरकंद में मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन A में बदल जाता है।
यह स्किन को ग्लोइंग बनाता है, डेड स्किन रिपेयर करता है और झुर्रियों को कम करता है।
साथ ही आंखों की रोशनी को भी मजबूत बनाता है।

दिल को मजबूत बनाता है

दुनिया भर में हार्ट डिजीज़ तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में पोटैशियम से भरपूर शकरकंद दिल की सेहत सुधारने में मदद करता है।
यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है
कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रखता है
हृदय पर भार कम करता है
हार्ट मरीजों के लिए यह एक बेहतरीन फूड माना जाता है।

कैसे खाएं शकरकंद? 

उबालकर (सबसे हेल्दी फ़ॉर्म) खाएं।
हल्का भूनकर या शकरकंद की चाट बनाकर खाएं।
रात में भिगोकर सलाद में (कम मात्रा में) खाएं।
बिना तला हुआ सेवन करें।

किन लोगों को शकरकंद नहीं खाना चाहिए? 

हालांकि शकरकंद बेहद हेल्दी होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका सेवन सावधानी से या बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

शुगर के मरीज: अगर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव करता है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो शकरकंद सीमित मात्रा में ही खाएं। ज्यादा खाने से शुगर बढ़ सकती है।

किडनी मरीज: शकरकंद में पोटैशियम काफी अधिक होता है। किडनी के मरीज में हाई पोटैशियम खतरनाक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना न खाएं।

पेट में गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग वाले लोग: फाइबर ज्यादा होने की वजह से ब्लोटिंग, गैस और पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है।

कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन (किडनी स्टोन) वाले लोग: शकरकंद में ऑक्सलेट होता है, जो स्टोन को बढ़ा सकता है। इसलिए ऐसे लोग कम या बिल्कुल न खाएं।

शकरकंद सर्दियों का वह मीठा खजाना है जो आपकी आंतों की सफाई से लेकर फैट लॉस और दिल की सेहत तक हर तरह से शरीर को फायदा पहुंचाता है। इसे अपनी रोज़ की डाइट में शामिल करें और सर्दियों में फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक बने रहें। ज्यादा वजन बढ़ने का डर हो तो तला हुआ शकरकंद न खाएं उबला हुआ ठीक है, लेकिन तला हुआ शकरकंद मोटापा बढ़ा देता है।

