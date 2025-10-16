16 OCTTHURSDAY2025 5:11:55 PM
उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए मोगा की भावना बंसल को  राज भवन में मिला सम्मान

  16 Oct, 2025
उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए मोगा की भावना बंसल को  राज भवन में मिला सम्मान

  नारी डेस्क:  समाज सेवी कार्यो में उल्लेखनीय काम करने के लिए मोगा की बिजनेस वूमेन भावना बंसल को रेड क्रॉस सोसाइटी पंजाब के अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सम्मानित किया।  इस मौके पर भावना बंसल ने राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहां के सम्मान उन्हें और बेहतर काम करने के लिए एक नई ऊर्जा देगा।  भावना बंसल बजाज टू व्हीलर डीलर डॉ रजत बंसल की पत्नी हैं। वे खुद अपने पति के साथ बिजनेस को भी संभालती है और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी रखती हैं।

समाजसेवी भावना बंसल को यह सम्मान रेड क्रॉस पंजाब की सालाना जनरल मीटिंग में दिया गया।  यह आयोजन चंडीगढ़ स्थित पंजाब राज भवन में हुआ। इस बैठक में पंजाब रेडक्रॉस की वार्षिक गतिविधियों, सामाजिक सेवाओं तथा भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई।  बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल एवं पंजाब रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया ने की।

उन्होंने कहां के रेड क्रॉस एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से शरीर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे किसी भी जरूरतमंद की सेवा की जा सकती है उन्हें एक नई जिंदगी दी जा सकती हैं। इसमें समाज के हर वर्ग को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

इस बैठक में पूरे प्रदेश से चुनिंदा समाजसेवी, अधिकारी एवं रेडक्रॉस से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे। भावना बंसल का सम्मान उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट सेवाभाव का सम्मान है।  इस मौके पर रेड क्रॉस के प्रदेश सचिव शिव दुलार ढिल्लों, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. हितेन्दर कौर भी मौजूद थे।

