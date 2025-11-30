श्वेता तिवारी ने घटाई उम्र, ऑफ-शोल्डर ड्रेस में ढाया कहर ,दो बच्चों की मम्मी का ग्लैमरस अवतार वायरल

नारी डेस्क: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बार फिर अपने ग्लैमरस लुक की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। 45 साल की उम्र में भी श्वेता की खूबसूरती और स्टाइल देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह दो बच्चों की मां हैं। उनकी नई तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जहां फैंस उनकी फिटनेस, स्टाइल और बेबाक अदाओं पर फिदा नज़र आ रहे हैं।

ग्लैमरस लुक ने जीता सोशल मीडिया

श्वेता तिवारी ने टीवी की संस्कारी बहू ‘प्रेरणा’ बनकर अपने करियर की शुरुआत की थी और सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन आज जब वह 45 की हो चुकी हैं, तब भी उनका ग्लैमरस अंदाज़ यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर देता है। नई तस्वीरों में उनका बोल्ड और कॉन्फिडेंट लुक लोगों को दीवाना बना रहा है। उनकी ड्रेसिंग सेंस और अदाएं दोनों ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए हैं।

रंग-बिरंगी प्रिंटेड ड्रेस में ढाया कहर

इस बार श्वेता ने एक खूबसूरत प्रिंटेड रंग-बिरंगी मैक्सी ड्रेस में फोटोशूट कराया है। ड्रेस का डिजाइन देखने लायक है—कंधे से गिरती बाजू, ऑफ-शोल्डर नेकलाइन और रफल डिटेलिंग ने उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया। उनकी पोज और आत्मविश्वास देखकर यही लगता है कि जैसे उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। वाकई में उनकी तस्वीरें देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि वह 45 साल की हैं।

ऑफ-शोल्डर डिजाइन बना हाईलाइट

गाजरी रंग की इस मैक्सी ड्रेस पर ग्रीन, येलो, पिंक और ब्लू कलर्स के खूबसूरत फ्लोरल और पैच वर्क डिज़ाइन बने हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। ऑफ-शोल्डर नेकलाइन श्वेता के लुक में और भी बोल्डनेस जोड़ देती है। कभी वह कंधे के ऊपर ड्रेस को सेट कर डीप वी-नेक लुक देती हैं, तो कभी बाजू को हल्का नीचे कर ग्लैमर को और बढ़ाती हैं।

फ्लोई स्कर्ट और स्लिट ने बढ़ाई खूबसूरती

ड्रेस का स्कर्ट पोर्शन पहले फिटेड और नीचे की तरफ फ्लोई रखा गया है, जिसके कारण यह और भी एलीगेंट दिखाई देती है। स्लिट कट ड्रेस में एक कातिलाना टच लाता है, जो उनके पूरे लुक को और आकर्षक बना देता है। उनका बॉडी कर्व्स इस ड्रेस में और भी शार्प दिखाई देते हैं।

जूलरी को रखा मिनिमल — ‘लेस इज़ मोर’ लुक

श्वेता तिवारी जानती हैं कि कब किस चीज़ को ज्यादा या कम रखना है। इसलिए उन्होंने इस ग्लैमरस ड्रेस के साथ जूलरी को बिल्कुल हल्का रखा सिर्फ सिल्वर के छोटे हूप्स, एक रिंग और उनकी डिजिटल वॉच। यही सिंपल स्टाइल ड्रेस को और उभारता है और उन्हें एक मॉडर्न, क्लासी लुक देता है।

मेकअप और अदाओं ने पूरा किया लुक

श्वेता का मेकअप भी उनके इस लुक की खासियत रहा। ग्लॉसी लिप्स, सटल आई मेकअप, ब्लश्ड चीक्स और प्यारी-सी मुस्कान हर डिटेल उनके चेहरे को और भी फ्रेश और यंग दिखा रही थी। चाहे वह नजरें झुकाकर देसी अदाएं दिखाएं या फिर हाथ में फूल लेकर पोज दें हर एंगल से वह किसी दिवा से कम नहीं दिखीं।

फैंस ने कहा – ‘टाइमलेस ब्यूटी’

श्वेता के इस सिज़लिंग लुक को देखकर फैंस भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा:

“टाइमलेस एंड एंडलेस ब्यूटी!”

“मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं।”

“हॉटी, गॉर्जियस, तबाही…”

हर कोई यही कह रहा है कि उम्र के साथ श्वेता का स्टाइल और ग्लैमर और भी बढ़ रहा है।