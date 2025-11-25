हरियाणा के इस इलाके में बेटी की शादी करने से डरते हैं लोग, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

नारी डेस्क : हरियाणा के पंचकूला जिले के बरवाला और रायपुररानी क्षेत्र में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग अपनी बेटियों की शादी तक इस इलाके में करने से घबराने लगे हैं। वजह है पोल्ट्री फार्मों से फैल रही गंदगी, बदबू और उसके कारण बढ़ा मक्खियों का बेकाबू प्रकोप, जिसने यहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है।

मक्खियों का आतंक

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में स्थिति इतनी खराब है कि कोई घर आए, तो वह भोजन तक नहीं कर पाता। खाने पर इतनी मक्खियां बैठती हैं कि लोग थाली लेकर वापस लौट जाते हैं। ग्रामीण वर्षों से इस समस्या को झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

पोल्ट्री फार्म बने बढ़ती मक्खियों की जड़

पोल्ट्री फ़ार्मों (Poultry Farm) को इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ माना जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार इन फार्मों से निकलने वाली गंदगी, बदबू और कचरा पूरे इलाके में मक्खियों के तेजी से फैलाव का मुख्य कारण है। फार्म में जमा कचरा समय पर नहीं उठाया जाता, जिसके कारण आसपास की ज़मीनों पर कूड़ा और मांस के अवशेष पड़े रहते हैं। यही अवशेष मक्खियों के प्रजनन के लिए आदर्श वातावरण बना देते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें दर्ज कराने और अधिकारियों को समस्या बताने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से हालात दिन-ब-दिन और खराब होते जा रहे हैं।

शादी का सीजन भी बना परेशानी का मौसम

शादी का मौसम पूरे जोर पर है, लेकिन मक्खियों ने खुशियों में भी खलल डाल दिया है। कई विवाह समारोहों में मेहमान खाना खाने से कतराते दिखे क्योंकि भोजन पर मक्खियों के झुंड मंडराते रहते हैं। आयोजनकर्ताओं का कहना है “प्लेट में खाना परोसते ही मक्खियां बैठ जाती हैं… मेहमान मजबूरी में खाना छोड़ देते हैं।”

दुकानदार, होटल और कैटरर्स सबसे ज्यादा प्रभावित

दुकानदार, होटल संचालक और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोग बताते हैं कि मक्खियों का बढ़ता प्रकोप उनके कारोबार पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। दुकानों और होटलों में बैठे ग्राहक लगातार परेशान होते हैं और कई तो बैठने से पहले ही लौट जाते हैं, जिससे व्यापार पर भारी असर पड़ रहा है। कैटरर्स का कहना है कि शादी-समारोहों में भोजन पर मक्खियों की भीड़ देखकर लोग खाना लेने से हिचकते हैं, जिसके कारण उनके ऑर्डर भी कम हो गए हैं। फूड क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं और ग्राहक असहज महसूस करते हैं, जिससे उनकी छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। व्यवसायियों की मांग है कि प्रशासन पोल्ट्री फ़ार्मों की सख्त निगरानी करे, रोजाना सफाई सुनिश्चित की जाए और प्रभावित इलाकों में नियमित कीटनाशक छिड़काव शुरू किया जाए, ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके।

लोगों की चेतावनी

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह समस्या केवल शादी-ब्याह तक सीमित नहीं है। अगर जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भोजन जनित बीमारियां, संक्रमण, पाचन समस्याएं, बच्चों और बुजुर्गों में खतरा काफी बढ़ सकता है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन आगे भी उदासीन रहा, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होंगे।

