Stress के चलते बार-बार होता है सिरदर्द तो गोली नहीं ये पत्ती सूंघे, जड़ से खत्म होगी समस्या

नारी डेस्क : नींबू केवल खाने में स्वाद बढ़ाने वाला फल नहीं है, बल्कि इसके पत्ते भी स्वास्थ्य के लिए कई अद्भुत और प्राकृतिक फायदे प्रदान करते हैं। आयुर्वेदिक अनुसंधान और प्राचीन चिकित्सा ज्ञान के अनुसार, नींबू के पत्ते सिरदर्द, माइग्रेन, पेट के कीड़े और नाक से खून जैसी परेशानियों में फौरन राहत दिला सकते हैं। इसके अलावा, नींबू के पत्ते शरीर को शुद्ध रखने, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने और प्राकृतिक उपाय के रूप में दर्द और संक्रमण कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे नींबू के पत्तों का रस, अर्क और सही तरीके से इस्तेमाल करके आप इन सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

पेट के कीड़े (कृमि रोग)

10 ग्राम नींबू के पत्तों का रस (अर्क) में 10 ग्राम शहद मिलाकर 10-15 दिनों तक रोज़ाना सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नींबू के बीजों का चूर्ण लेने से भी कीड़ों का नाश होता है।

नाक से खून आना

कई बार ऐसा होता है कि नाक में अचानक खून बहने लगता है या नाक में चोट लग जाती है। यह समस्या छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कभी-कभी वयस्कों में भी सामान्य रूप से देखने को मिलती है। ऐसे में तुरंत उपाय करना बहुत जरूरी होता है ताकि खून बहना जल्दी रुक सके और शरीर में किसी तरह की कमजोरी न आए। ताजा नींबू का रस निकालकर इसे नाक में पिचकारी से डालना खून बहने की समस्या को तुरंत रोक देता है। नींबू में मौजूद प्राकृतिक अम्लीय तत्व रक्त के बहाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और नाक की संवेदनशील रक्त वाहिकाओं को शांत रखते हैं।

सिरदर्द और माइग्रेन

नींबू के पत्तों का रस नाक से सूंघने से सिरदर्द और माइग्रेन में आराम मिलता है। लगातार कुछ दिनों तक इस प्रक्रिया को करने से सिरदर्द की समस्या जड़ से कम हो सकती है। गाय का ताजा घी सुबह-शाम 2-4 बूंद नाक में डालने या सूंघने से आधे सिर का दर्द और नाक से खून बंद हो जाता है। इसे 7 दिन तक नियमित रूप से करें। जिस तरफ सिर में दर्द हो, उस तरफ के नथुने में 7-8 बूँद सरसों का तेल डालना या सूंघना दर्द को तुरंत कम कर सकता है। 4-5 दिन तक दिन में 2-3 बार करने से कई बार दर्द स्थायी रूप से खत्म हो जाता है।

नींबू के पत्तों के इस्तेमाल करने के सुझाव

नींबू के पत्तों के प्राकृतिक उपायों को अपनाने से सिरदर्द, पेट के कीड़े और नाक से खून जैसी समस्याओं में राहत मिलती है।

नियमित रूप से इन उपायों को अपनाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

किन लोगो को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए

नींबू के पत्तों और रस के ये उपाय सभी के लिए सुरक्षित नहीं हैं। कुछ लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।

एलर्जी वाले लोग: जिनकी त्वचा या श्वसन प्रणाली नींबू या साइट्रस से एलर्जिक हो।

गर्भवती महिलाएं: बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी घरेलू अर्क का सेवन।

छोटे बच्चे: पत्तों का रस या नींबू का अर्क बिना परामर्श के न दें।

गंभीर स्वास्थ्य समस्या वाले लोग: जैसे किडनी, लीवर या पेट की गंभीर बीमारी।

नाक में हाल ही में चोट या सर्जरी वाले लोग: नींबू का रस नाक में डालना नुकसान कर सकता है।

किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है।