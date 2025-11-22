BB 19 में आए शहबाज के पिता, यंग लुक देखकर चौंक गए घरवाले! 5 साल पहले लगे थे रेप के आरोप

नारी डेस्क: 'बिग बॉस 19' का फैमिली वीक इस बार काफी भावुक और दिलचस्प रहा। घर के लगभग हर कंटेस्टेंट से उनके माता-पिता या भाई-बहन मिलने पहुंचे हैं। इस बीच शहबाज बदेशा (शहनाज गिल के भाई) के पिता संतोख सिंह सुख जब घर के अंदर आए, तो घरवाले ही नहीं बल्कि दर्शक भी हैरान रह गए। वजह थी उनका बेहद यंग और फिट लुक। कई लोग तो यह कहने लगे कि वे शहबाज के पिता नहीं बल्कि छोटे भाई लगते हैं।

शहबाज हुए अशनूर के पिता के मज़ाक से नाराज़

फैमिली वीक के दौरान एक हल्का-फुल्का ड्रामा भी देखने को मिला। अशनूर कौर के पिता ने मजाक में शहबाज को अपनी बेटी को परेशान करने को लेकर टोका। शुरुआत में शहबाज ने इसे मजाक समझा और माफी के तौर पर उठक-बैठक भी की। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें उस मजाक से बुरा लगा है। हालांकि, इस छोटे से मुद्दे को छोड़ दिया गया, और माहौल फिर सामान्य हो गया।

आज से ठीक 5 साल पहले Bigboss 13 के दौरान जब शहनाज गिल घर के अंदर थी तब,



उनके पिता संतोख सिंह सुख फैमिली वीक में उनसे मिलने घर के अंदर गए थे।



इस बार Bigboss 19 में वो फैमिली वीक के दौरान अपने बेटे शहबाज को सपोर्ट करने पहुंचे लेकिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हर कोई चौंक गया।



उनकी… pic.twitter.com/we7B1IGPWd

यंग लुक के चलते चर्चा में आए संतोख सिंह सुख

जब शहबाज के पिता घर के अंदर पहुंचे तो अशनूर ने भी उनसे कहा "अंकल, आप तो शहबाज के छोटे भाई लग रहे हो!" घर के बाकी सदस्य भी उनके स्टाइल और लुक की तारीफ करते नहीं थके। सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं, और लोग उनके परिवर्तन और यंग लुक की जमकर चर्चा करने लगे। लेकिन जैसे ही वे लाइमलाइट में आए, इंटरनेट पर उनके पुराने विवाद भी दोबारा चर्चा में आने लगे खासतौर पर 2020 में उन पर लगे आरोप।

2020 में संतोख सिंह पर लगाए गए थे रेप के आरोप

मई 2020 में एक 40 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि ब्यास के रोही पुल के पास उनके साथ कथित तौर पर गन प्वाइंट पर रेप किया गया। महिला का कहना था कि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, तभी संतोख सिंह सुख ने इस घटना को अंजाम दिया। इस शिकायत के आधार पर ब्यास पुलिस ने उनके खिलाफ IPC की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।

संतोख सिंह और परिवार ने आरोपों को बताया झूठा

संतोख सिंह सुख और उनके परिवार ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। उनका कहना था कि यह आरोप पूरी तरह झूठे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि कथित घटना के समय वह अपने घर पर ही थे और इसका सबूत देने के लिए उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। शुरू में पुलिस ने यह जानकारी दी थी कि शिकायत के बाद जब वे संतोख सिंह के घर पहुंचे, तो वह वहां नहीं थे। हालांकि बाद में स्थिति बदल गई।

सोशल मीडिया पोस्ट में कहा 'सच्चाई की जीत हुई'

जून 2020 में सोशल मीडिया पर संतोख सिंह ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने खुद को आरोपों से बरी किए जाने की बात कही। पोस्ट में उन्होंने लिखा "थोड़ा समय लगा, लेकिन सच्चाई की जीत हुई" उन्होंने उन लोगों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने उस समय उनका साथ दिया।