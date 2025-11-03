राजस्थान में 12 घंटे में दूसरा दर्दनाक हादसा, बेकाबू डंपर ने रौंदी कई गाड़ियां, 10 की मौत और 40 घायल

नारी डेस्क: राजस्थान हादसों का राज्य बनता जा रहा है, यहां पिछले कुछ दिनों से कई सड़क हादसे हो चुके हैं। यहां 12 घंटे में दूसरे सबसे बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक एक डंपर ने एक दर्जन से ज्यादा वाहनों को कुचलते हुए कोहराम मचा दिया। उसने 50 लोगों को रौंद दिया जिसमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी 40 को गंभीर चोटें लगी हैं।



रविवार देर रात जयपुर में हुए एक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी अब इस नई घटना ने दहशत फैला दी है। बताया जा रहा है कि जयपुर में लोहा मंडी में एक डंपर कई गाड़ियों पर चढ़ा गया। वह एक के बाद एक 50 लोगो को रौंदता हुआ चलता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर नशे में था और सौ किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से दौड़ लगाता गाड़ियों को रौंदता गया।



हैरानी की बात है कि ये मौत का तमाशा करीब 30 मीनट तक चलता रहा। कारें, बाइक, पैदल राहगीर जो भी सामने आया डंपर उसे कुचलता रहा। फिर एक कार पर डंपर पलट गया, उसमें सवार 5 लोगों के नीचे दबे होने की सूचना मिली है। हादसे की सूचना के बार पुलिस और जिला प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया है।