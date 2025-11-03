03 NOVMONDAY2025 11:42:38 PM
जिस दादी के आशीर्वाद से ऑलराउंडर अमनजोत कौर लाई वर्ल्ड कप वह है बेहद दर्द में, परिवार ने छिपाए रखी बात

नारी डेस्क:  भारत के यादगार प्रदर्शन के साथ आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली ऑलराउंडर अमनजोत कौर, जिन्होंने न केवल भारत के क्रिकेट इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जोड़ा बल्कि अपनी बुजुर्ग बीमार दादी को भी "नया जीवन" दिया, उनके लिए प्रेरणा बनीं और उन्होंने साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ प्रसिद्धि हासिल की। अमनजोत की दादी भगवंती सितंबर में दिल का दौरा पड़ने के बाद से बिस्तर पर हैं। उनके परिवार ने यह बात उनसे छिपाए रखी, वे नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड कप खेलते वक्त उनकी बेटी का ध्यान भटके। 


क्रिकेटर के पिता ने जताई जीत की खुशी

क्रिकेटर के पिता ने अपनी बेटी की जीत पर कहा-  "कल रात भारत की जीत की खबर और अमनजोत के शानदार प्रदर्शन ने मेरी मां को नया जीवन दिया है। उन्होंने कहा- उनकी 75 वर्षीय मां भगवंती कौर को दिल का दौरा पड़ा था और पिछले हफ्ते बिगड़ती सेहत के कारण उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के अनुरोध पर कि उन्हें फाइनल मैच तक घर पर रहने दिया जाए, डॉक्टरों ने 1 नवंबर को उन्हें छुट्टी दे दी।


15 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रही है अमनजोत

क्रिकेटर के पिता ने कहा-   "हालांकि मेरी मां बिस्तर पर हैं, लेकिन होश में हैं, और हमने उन्हें अमनजोत की शानदार जीत के बारे में बताया, और उन्होंने आंखें खोलकर प्रतिक्रिया दी।" भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। अमनजोत 15 साल की उम्र में क्रिकेट कोच नागेश गुप्ता की अकादमी में शामिल हुईं और उनके पिता उन्हें चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में स्थित मोहाली से स्कूटर पर रोज़ाना अकादमी ले जाते थे। चंडीगढ़ स्थित कोच गुप्ता से मिलने से पहले अमनजोत मुख्य रूप से गेंदबाज़ थीं। गुप्ता ने 2017-18 में पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण के बाद उन्हें एक ऑलराउंडर बना दिया। इसके बाद, उन्होंने 2019-20 में चंडीगढ़ के लिए खेला और 2022-23 से पंजाब चली गईं।



अमनजोत के कैच ने मैच का रुख़ मोड़ा

महिला वनडे विश्व कप 2025 के फ़ाइनल में अमनजोत के कैच ने भारत के लिए मैच का रुख़ मोड़ दिया। अपनी बेटी के शुरुआती वर्षों के संघर्ष के बारे में बताते हुए, भूपिंदर सिंह, जिन्हें उनकी क्रिकेटर बेटी ने 2023 में एक महिंद्रा थार कार उपहार में दी थी, ने बताया कि उनकी मां अमनजोत के लिए क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने की प्रेरणा रही हैं। उन्होंने कहा- "जब अमनजोत ने हमारे घरके सामने कमर पर दुपट्टा बांधकर लड़कों के साथ गली क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो मेरी मां घंटों उसका प्रदर्शन देखने और उससे बातचीत करने के लिए वहां बैठी रहती थीं। साथ ही, वह असामाजिक तत्वों पर भी नज़र रखती थीं।" उन्होंने आगे बताया कि क्रिकेट में आने से पहले उनकी बेटी हॉकी, हैंडबॉल और फ़ुटबॉल खेलती थी।


बेटी पर है पूरे परिवार को गर्व

क्रिकेटर के पिता ने कहा-  अगर उनकी बेटी दक्षिण अफ़्रीकी कप्तान का कैच लेने से चूक जाती, तो अगर भारत फ़ाइनल हार जाता, तो सारा दोष मेरी बेटी पर आना चाहिए। उन्होंने नम आंखों से और 'वाहेगुरु को शुक्रिया' कहते हुए कहा- "अगर अमनजोत कैच लेने से चूक जाती और भारत मैच हार जाता, तो सारा दोष मेरी बेटी पर आना चाहिए। लेकिन वह शानदार कैच एक बहुत बड़ा पल है।"दरअसल, वह कैच खेल का रुख बदलने वाला था और यही वह पल था जब भारत जीता और दक्षिण अफ़्रीका हारा।" भूपिंदर सिंह ने टीम की जीत के बाद पंजाबी अंदाज़ में अपने घर पर जश्न मनाते हुए कहा- "भारत की जीत और उनकी बेटी का शानदार प्रदर्शन उनकी बिस्तर पर पड़ी 'दादी' को ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि वही उनकी सफलता की ताकत हैं।"


 

