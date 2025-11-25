02 DECTUESDAY2025 8:38:24 PM
धर्मेंद्र की याद में सायरा बानो फूट-फूटकर रोईं, बोलीं—यकीन नहीं हो रहा कि वो नहीं रहे

  • Updated: 26 Nov, 2025 01:06 PM

नारी डेस्क : बॉलीवुड के ही-मेन धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज हस्तियां उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंची, सायरा बानो भी अंतिम विदाई में शामिल रही। वह भी दुख से भरी थी। दिलीप कुमार को धर्मेंद्र अपना बड़ा भाई कहते थे...उनका जान सायरा बानो को भी गम में डूबो गया।

सायरा जी ने धर्मेंद्र जी की याद में कहा-

सायरा जी ने रोते हुए एक निजी चैनल से बातचीत की और कहा कि उन्हें  यकीन ही नहीं हुआ कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। उन्हें लगा कि फिर से अफवाह फैल गई है क्योंकि धरम जी तो तेजी ठीक हो रहे थे। उन्हें वेंटिलेटर से हटाने की तैयारी भी शुरू होने वाली थी। उनकी सेहत में सुधार हो रहा था लेकिन इसी बीच उनके निधन की खबर सुनी।

दोनों ने एक साथ कई फ़िल्मों में किया काम 

सायरा जी धरम जी के साथ कई फ़िल्मों में काम कर चुकी थी। और धरम जी उनके लिए परिवार के सदस्य जैसे थे। सायरा जी ने कहा कि धरम बहुत हैंडसम, बेहद खूबसूरत पर्सनेलिटी और दिल के साफ इंसान थे। धरम जी, दिलीप कुमार साहब को बहुत चाहते थे बल्कि ये दिलीप कुमार जी ही थे, जिनकी फ़िल्म उन्होंने जीवन में पहली बार देखी थी। वो फ़िल्म थी 1948 की शहीद।  इसी फिल्म को देखने के बाद से ही धर्मेंद्र जी दिलीप कुमार साहब के फ़ैन हो गए थे और उन्होंने ठान लिया था कि वह भी उनके जैसा फ़िल्मस्टार बनेंगे और यहीं सपना लेकर वो  मुंबई आए थे ऐसा खवाब जो धरम जी ने पूरा भी किया।

