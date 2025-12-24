जया बच्चन के पैपराजी वाले बयान पर फूटा हिंदुस्तानी भाऊ का गुस्सा, कहा खुद 150 की साड़ी...

नारी डेस्क : हाल ही में जया बच्चन का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पैपराजी को लेकर अपनी नाखुशी जताई थी। उन्होंने कहा कि कई पैपराजी गंदे कपड़े पहनकर आते हैं और उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं आईं। अब हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ़ विकास पाठक ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने जया बच्चन के बयान पर गुस्सा जाहिर किया है।

जया बच्चन पर भड़के हिंदुस्तानी भाऊ

‘बिग बॉस 13’ फेम हिंदुस्तानी भाऊ अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने एक इवेंट में कहा कि जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर जो टिप्पणी की, वह सही नहीं है। विकास पाठक ने कहा कि जया बच्चन खुद कुराड़ बाजार से 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं, फिर भी पैपराजी को गरीब और गंदा कहती हैं। उन्होंने आगे कहा, अंत में पैपराजी ही हैं जो इन लोगों की तस्वीरें क्लिक करते हैं और उनकी पहचान बनाते हैं। आखिर क्यों इन लोगों के पीछे जाते हैं जो उनकी इज्जत नहीं करते?

पैपराजी को भी मिला क्रेडिट

विकास पाठक ने कहा कि पैपराजी की वजह से ही यह सेलिब्रिटीज़ आज दिख रहे हैं। अगर फेम पाने के बाद वही लोग पैपराजी को भूल जाएं और उनका सम्मान न करें, तो पैपराजी को भी सोचने की जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ऊपर बैठे मालिक को उनके पीछे भेजें, तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि इज्जत किसे मिलती है और किसे नहीं।

जया बच्चन के पैपराजी वाले बयान का वीडियो

जया बच्चन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो बरखा दत्त के ‘वी द वुमन’ शो का था। इस वीडियो में जया ने कहा: मीडिया के साथ उनका रिश्ता अच्छा है, लेकिन पैपराजी के साथ नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये लोग कौन हैं, जो टाइट पैंट और मोबाइल लेकर बैठते हैं, और सोचते हैं कि सिर्फ मोबाइल होने से तस्वीर क्लिक की जा सकती है। जया ने स्पष्ट किया कि पैपराजी को लेकर उनका नकारात्मक अनुभव है और उन्हें ये लोग पसंद नहीं हैं।

जया बच्चन का बयान और हिंदुस्तानी भाऊ की प्रतिक्रिया दोनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। जहां एक तरफ जया ने पैपराजी पर असंतोष जताया, वहीं हिंदुस्तानी भाऊ ने पैपराजी के योगदान और उनके सम्मान पर जोर दिया।