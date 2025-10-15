पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने तलाक के बदले मांगे 30 करोड़, पहली बीवी ने की थी आत्महत्या, दूसरी ने...

15 OCTWEDNESDAY2025 2:23:15 PM
नारी डेस्क: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। पहले अक्षरा सिंह से अफेयर और विवाद, फिर पहली पत्नी की आत्महत्या, और अब दूसरी शादी टूटने की कगार पर है। मामला इतना बढ़ चुका है कि पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक के बदले 30 करोड़ रुपये की डिमांड कर दी है।

पहली पत्नी की मौत से टूटी थी जिंदगी

पवन सिंह की जिंदगी की शुरुआत ही दर्द से भरी रही है। साल 2014 में उनकी पहली पत्नी ने शादी के कुछ ही महीनों बाद आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त भी पवन सिंह का नाम कई विवादों में आया था, हालांकि मामला धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया। लेकिन अब उनकी दूसरी शादी ने फिर पुराने घाव ताजा कर दिए हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से चल रहा तलाक का केस

साल 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में खटास आने लगी। अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां ज्योति सिंह ने एलिमनी के तौर पर 30 करोड़ रुपये की मांग रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्योति का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर कम राशि पर समझौता नहीं करेंगी।

गंभीर आरोपों ने बढ़ाई मुश्किलें

पवन सिंह की पत्नी ने उन पर मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी, जो अब खुलकर सामने आ गई है। दूसरी ओर, पवन सिंह के वकील ने ज्योति सिंह के सभी आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि वह सिर्फ पैसे के लिए इस केस को खींच रही हैं।

सोशल मीडिया पर उछल रहा है मामला

कोर्ट की सुनवाई चल रही है, लेकिन इस तलाक का हर अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस दो हिस्सों में बंट चुके हैं  कुछ ज्योति के समर्थन में हैं, तो कुछ पवन सिंह को निर्दोष बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पवन सिंह की निजी जिंदगी बार-बार विवादों में आने लगी है, जिससे उनकी इमेज पर भी असर पड़ रहा है।

 परिवार की इज्जत दांव पर

यह तलाक केवल दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा का मामला बन चुका है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार माने जाने वाले पवन सिंह अब अपने करियर और निजी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं। कोर्ट में अगली सुनवाई का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसी से तय होगा कि 30 करोड़ का यह मामला किस दिशा में जाएगा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पवन सिंह के लिए यह तलाक सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि उनकी पब्लिक इमेज और करियर पर बड़ा असर डालने वाला मामला बन गया है। अब देखना होगा कि क्या यह विवाद आपसी सहमति से सुलझेगा या भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे चर्चित तलाक केस बनने जा रहा है।
 

