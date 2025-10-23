15 मिनट में बनेगी स्किन Parineeti Chopra जैसी ग्लोइंग,बस ट्राई करें ये Beauty Tips

परिणीति चोपड़ा की क्यूटनेस का हर कोई दीवाना है। उनकी एक्टिंग के साथ उनकी बॉडी और स्किन भी कमाल की ग्लोइंग है। शूट के दौरान एक्ट्रेस को हैवी मेकअप लगाना पड़ता है, इससे स्किन काफी हद तक डैमेज होने का खतरा रहता है। लेकिन महज 15 मिनट की स्किन केयर से वो अपनी स्किन को ग्लोइंग बना लेती हैं। आइए आपको भी बताते हैं परिणीति की ग्लोइंग स्किन का राज.....

क्लींजर

एक्ट्रेस अपने दिन की शुरुआत चेहरे पर सूट करने वाले क्लींजर से सफाई करके करती हैं। वो अपनी गर्दन और चेहरे को ढंग से साफ करके ये सुनिश्चित करती हैं कि उनमें कोई धूल मिट्टी न लगी हो।

मॉइश्चराइजर

एक्ट्रेस घर से बहार जाने से पहले चेहरे को बहुत अच्छे से एलोवेरा के साथ मॉइश्चराइज करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि उनके वो पूरी बॉडी अच्छे से मॉइश्चराइजर के साथ hydrate कर लें। एक्ट्रेस को नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना ही पसंद है। वो घर से बाहर निकलते हुए भी चेहरे पर एलोवेरा ही लगाती हैं।

लिप बाम

होंठ बहुत ही नाजुक होते हैं और बहुत आसानी से फट जाते हैं, इससे बचने के लिए एक्ट्रेस लिप बाम लगती हैं। एक्ट्रेस अपने साथ पूरे दिन कई तरह का लिप बाम कैरी करती हैं।

अच्छी नींद

एक्ट्रेस की कोशिश रहती है कि वो 8 घंटे की अच्छी नींद लें। वो अपनी डाइट में विटामिन से भरपूर चीजों के साथ एंटीऑक्सीडेंट चीजों को शामिल करती हैं। इतना ही नहीं वो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए सारा दिन पानी पीती रहती हैं।