बिलकुल आसान! घर पर ही बनाएं फातिमा जैसा हेयर  स्टाइल, शादी में सबकी निगाहें तुम्हारी ओर  ट्राई करके देखो

नारी डेस्क: शादी का सीजन पूरे जोर पर है। हर दिन कहीं न कहीं शादी, हल्दी, मेहंदी या संगीत का फंक्शन हो ही रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी टेंशन होती है हेयर स्टाइल की क्योंकि मेकअप तो घर पर भी मैनेज हो जाता है, पर बालों का क्या? इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक ऐसा हेयर स्टाइल बता रहे हैं, जिसे आप घर पर खुद बना सकती हैं वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। और यकीन मानिए, इसे बनाकर आप भीड़ में सबसे एलीगेंट और खूबसूरत दिखेंगी।

पार्लर में क्यों जाती हैं महिलाएं?

अक्सर महिलाएं कहती हैं—“मेकअप हम कर लेंगे, पर हेयर स्टाइल तो पार्लर ही बनाएगा।” और पार्लर वाले? वो तो इस सीजन में आपको सिर्फ एक बेसिक वेव या बन बनाने के भी 1000–1500 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं! लेकिन क्या सच में हर फंक्शन के लिए इतना खर्च जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हल्दी, मेहंदी, संगीत जैसे फंक्शन में सिंपल और क्लासी हेयर स्टाइल ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं।

किसका हेयर स्टाइल बन रहा है वायरल?

यह हेयर स्टाइल मशहूर ‘दंगल गर्ल’ फातिमा सना शेख का है। फातिमा हाल ही में अपनी नई फिल्म गुस्ताख इश्क की स्क्रीनिंग में पहुंचीं, जहां उन्होंने बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी। लेकिन सच कहें तो लोगों की निगाहें उनकी साड़ी पर नहीं, बल्कि उनके मिनिमल लेकिन सुपर-क्लासी हेयर स्टाइल पर टिक गईं।

कैसा है फातिमा का हेयर स्टाइल?

फातिमा के इस हेयर स्टाइल की खासियत है इसकी नेचुरल और सॉफ्ट लुकिंग वेव्स।

पीछे से बालों में हल्की-फुल्की वेव्स: वेव्स टाइट नहीं हैं, बल्कि बड़े कर्लर से बनाई गई सॉफ्ट वेव्स हैं, जो बालों को नेचुरल ग्लो देती हैं।

मिडिल पार्टिशन: बालों को बीच से बांटा गया है, जिससे चेहरा और हेयर स्टाइल दोनों का लुक बैलेंस्ड लगता है।

हेयर-ज्वेल ने लुक पूरा किया: सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है पतली चेन वाली हेयर एक्सेसरी, जिस पर छोटे-बड़े स्टोन्स लगे हैं। यह बालों के पीछे एक सटल ग्लैम जोड़ती है, जो शादी में बिल्कुल परफेक्ट लगता है।

घर पर ऐसे बनाएं ये एलीगेंट हेयर स्टाइल

यह स्टाइल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, बनाना उससे भी ज्यादा आसान है और सिर्फ 10 मिनट में तैयार!

बालों में सॉफ्ट वेव्स बनाएं

अगर आपके पास कर्लर है, तो बड़े बैरल वाला चुनें। नहीं है? बालों की दो बड़ी चोटियां बनाएं 20 मिनट बाद खोल दें आपको बिल्कुल वैसी ही वेव्स मिल जाएंगी।

मिडिल पार्ट निकालें

कंघी से हल्का-सा मिडिल पार्टिशन बना लें। यह चेहर पर सॉफ्टनेस लाता है और वेव्स से बिल्कुल मैच करता है।

हेयर एक्सेसरी लगाएं

पतली चैन वाली हेयर ज्वेलरी बालों के बीच बैक साइड में लगाएं। अगर यह आपके पास नहीं है, तो पुरानी नेकचेन या पतली टिकली भी हेयर एक्सेसरी की तरह इस्तेमाल की जा सकती है।

बालों पर हल्का हेयर स्प्रे करें

ताकि वेव्स टिके रहें और फ्रिज न बने। पोशाक चाहे साड़ी हो, लहंगा या गाउन ये हेयर स्टाइल हर आउटफिट के साथ जंचता है। किस फंक्शन में सबसे अच्छा लगता है?

हल्दी

मेहंदी

संगीत

कॉकटेल

दोस्त की शादी

कजिन की शादी

दुल्हन के लिए भी यह प्री-वेडिंग फंक्शन में परफेक्ट ऑप्शन है।

लोग क्यों कर रहे इसे ट्राई?

बनाने में आसान बिलकुल फ्री किसी प्रोफेशनल स्किल की जरूरत नहीं हर चेहरे पर सूट करने वाला शादी सीजन का ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल

डिस्क्लेमर: लेख में बताए गए हेयर स्टाइल और उसके तरीके इंस्टाग्राम और एलिगेंट हेयर ट्रेंड्स पर आधारित हैं।

