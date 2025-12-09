13 DECSATURDAY2025 8:11:36 PM
चेहरे पर मिलेगा Katrina Kaif जैसा नैचुरल ग्लो, अपनाएं ये 5 आसान स्किन केयर टिप्स

  09 Dec, 2025
नारी डेस्क : हर लड़की चाहती है कि उसकी स्किन भी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह क्लीन, ग्लोइंग और बेदाग दिखे। अच्छी बात यह है कि इसके लिए महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। कैटरीना कैफ का मानना है कि सही लाइफस्टाइल और नियमित देखभाल से कोई भी हेल्दी और चमकदार त्वचा पा सकता है।

सिर्फ डाइट नहीं, हेल्दी डाइट पर भरोसा

कैटरीना कैफ सिर्फ फास्ट डाइट या भूखा रहने पर नहीं, बल्कि बैलेंस्ड और पोषण से भरपूर हेल्दी डाइट पर भरोसा करती हैं। उनके डेली रूटीन में फल, हरी सब्जियां और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड शामिल होते हैं, जो त्वचा को अंदर से मजबूत बनाते हैं। सही और पौष्टिक आहार स्किन की हेल्थ सुधारता है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाने में मदद करता है।

सुबह गुनगुना पानी पीने की आदत

कैटरीना कैफ रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुना पानी पीकर करती हैं। यह आदत शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है और अंदर से हाइड्रेशन बनाए रखती है। जब शरीर सही तरह से हाइड्रेट रहता है, तो उसका असर सीधे स्किन पर दिखता है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो और फ्रेशनेस नजर आने लगती है।

आइस वॉटर से मिलता है इंस्टेंट ग्लो

कैटरीना कैफ के मुताबिक, आइस वॉटर से चेहरा धोना स्किन को इंस्टेंट फ्रेशनेस और ग्लो देता है। ठंडा पानी चेहरे के पोर्स को टाइट करने में मदद करता है, जिससे स्किन ज्यादा स्मूद और ब्राइट नजर आती है। यह आसान सा तरीका चेहरे की सूजी हुई स्किन को शांत करता है और तुरंत निखार लाने में असरदार साबित होता है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

फेशियल वर्कआउट और फेस योगा

कैटरीना कैफ अपने स्किन केयर रूटीन में फेशियल वर्कआउट और फेस योगा को खास जगह देती हैं। इससे चेहरे की मसल्स एक्टिव और टोन रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और झुर्रियों व फाइन लाइन्स को कम करने में मदद मिलती है। रोजाना फेस योगा करने से स्किन ज्यादा टाइट, यंग और नैचुरल ग्लो वाली नजर आती है।

यें भी पढ़ें : सर्दियों में 1 दिन में कितनी खाएं मूंगफली! जानें फायदे और खानें की सही मात्रा

सोने से पहले मेकअप रिमूव करना जरूरी

कैटरीना कैफ के अनुसार, सोने से पहले मेकअप रिमूव करना बेहद जरूरी है। मेकअप के साथ सोने से स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे पिंपल्स, एक्ने और समय से पहले एजिंग की समस्या हो सकती है। रात को सही तरीके से चेहरा साफ करने से त्वचा सांस लेती है और नेचुरल रिपेयर प्रोसेस बेहतर तरीके से काम करता है, जिससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहती है।

कैटरीना कैफ की ग्लोइंग और फ्लोलेस स्किन का राज किसी महंगे प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि सही लाइफस्टाइल और नियमित स्किन केयर आदतों में छिपा है। हेल्दी डाइट, पर्याप्त पानी, फेस योगा, आइस वॉटर से चेहरा धोना और सोने से पहले मेकअप रिमूव करना। ये सभी आसान लेकिन असरदार उपाय स्किन को अंदर से हेल्दी बनाते हैं।

