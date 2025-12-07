08 DECMONDAY2025 10:47:04 PM
फलों वाली जाली से बनाएं घर पर सुंदर और क्लासी जूड़ा, सिर्फ 5 मिनट में तैयार!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 07 Dec, 2025 06:53 PM
नारी डेस्क : शादी या पार्टी में हर महिला अपने बालों को खास बनाना चाहती है। खूबसूरत आउटफिट और मेकअप के बावजूद अगर बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो पूरा लुक फीका लग सकता है। ऐसे में जूड़ा बनाना एक शानदार ऑप्शन है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर मिलने वाली साधारण चीज़ों से सुंदर और क्लासी जूड़ा बना सकते हैं।

क्यों जूड़ा बनाना जरूरी है?

बालों को बस खुला छोड़ना आजकल बहुत आम हो गया है। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन या पार्टी में अलग और आकर्षक दिखना चाहती हैं, तो बालों में जूड़ा बनाना बहुत जरूरी है। जूड़ा आपके लुक को स्टाइलिश और परफेक्ट बनाता है।

फलों वाली जाली का कमाल

जूड़ा बनाने में आपको फलों की पैकिंग से मिलने वाली जाली बहुत काम आएगी। ये वही जाली है जो सेब या अनार जैसी फलों की पैकिंग में आती है। आमतौर पर इसे फेंक दिया जाता है, लेकिन इसे स्प्रे पेंट से गोल्डन या किसी भी पसंदीदा रंग में रंगकर सुंदर जूड़ा एक्सेसरी बनाई जा सकती है। इसके बीच में छोटे मोती लगाकर इसे और भी आकर्षक बनाया जा सकता है।

यें भी पढ़ें : अचानक कोई हो गया है जरूरत से ज्यादा खास, कहीं आप ‘Love Bombing’ का शिकार तो नहीं?

घर पर जूड़ा बनाने का तरीका

सबसे पहले बालों को अच्छे से कंघी करें और बिना उलझन के एक जगह इकट्ठा करें।
बालों को ऊंची या नीची पोनीटेल में बांधें।
पोनीटेल को घुमाते हुए राउंड शेप में मोड़ें और रबर बैंड या हेयर पिन से मजबूती से फिक्स करें।
सामने के हल्के बाल निकालकर स्टाइलिश लुक दें।
तैयार एक्सेसरी (फलों वाली जाली) को जूड़े के चारों तरफ पिन या रबर से फिक्स करें।
आख़िर में हेयरस्प्रे से सेट करें।
बस, आपका सुंदर और क्लासी जूड़ा तैयार है। अब शादी या पार्टी में लोग आपकी हेयर स्टाइल की तारीफ़ करेंगे।

यें भी पढ़ें : Portfolio डाइट क्या है? जानें यें दिल की बीमारी का खतरा कैसे घटाती है!

