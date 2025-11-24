सुबह- सुबह बम धमाकों से दहला पाकिस्तान, सुसाइड बॉम्बर्स ने उड़ाया खुद को, मची चीखें

नारी डेस्क: पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर पर हुए सुसाइड अटैक में कम से कम तीन सिक्योरिटी कर्मियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पेशावर में फेडरल कांस्टेबुलरी (FC) के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि एक हमलावर के गेट पर खुद को उड़ाने के बाद आतंकवादियों ने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की, इस हमले में तीन आतंकवादी भी मारे गए।



तीन आतंकवादी भी मारे गए

पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस ऑफिसर मियां सईद अहमद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया- "FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। हम जवाब दे रहे हैं और इलाके को घेर लिया गया है।" आउटलेट के मुताबिक, धमाके और गोलीबारी की शुरुआती खबरों के बाद सुरक्षाकर्मी तेज़ी से इलाके को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़े। एक आत्मघाती हमलावर ने FC हेडक्वार्टर के एंट्रेंस पर धमाका किया, जिसके बाद इलाके से भारी गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गईं।



आबादी वाले इलाके में हुआ हमला

यह जगह एक मिलिट्री कैंटोनमेंट के पास घनी आबादी वाले इलाके में है, जिससे जवाब देने की ज़रूरत और बढ़ गई है। फेडरल कांस्टेबुलरी, जिसे पहले फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के नाम से जाना जाता था, जुलाई में सरकार द्वारा इसका नाम बदलने से पहले, पाकिस्तान में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, के कारण सुर्खियों में है। बैन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नवंबर 2022 में सरकार के साथ सीज़फ़ायर खत्म करने और सुरक्षा बलों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को निशाना बनाने की कसम खाने के बाद यह बढ़ोतरी और तेज़ हो गई। यह नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान में कई जानलेवा हमले हुए हैं।



पहले भी कई बार दहल चुका है पाकिस्तान

इस साल की शुरुआत में, क्वेटा में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर एक शक्तिशाली कार बम धमाके में कम से कम दस लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। 3 सितंबर को, क्वेटा में एक राजनीतिक रैली में एक आत्मघाती धमाका हुआ जिसमें 11 लोग मारे गए और 40 से ज़्यादा घायल हो गए। यह धमाका एक स्टेडियम की पार्किंग में हुआ, जहां सैकड़ों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के समर्थक इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे विद्रोह का सामना कर रही है, जिसमें 2024 में 782 मौतें हुई हैं। मार्च में, बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन पर कब्ज़ा कर लिया और ड्यूटी पर नहीं थे, सैनिकों को मार डाला, जिससे चुनौती का स्तर पता चलता है। जनवरी से, कई हमलों में 430 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर सुरक्षा बलों के सदस्य थे, जिसमें बन्नू में छह सैनिक भी शामिल हैं।