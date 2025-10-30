30 OCTTHURSDAY2025 7:09:38 PM
बाल तोड़: दिखने में मामूली लेकिन असर गंभीर, जल्दी नहीं होता ठीक, ये सावधानी बरतनी जरूरी

  • Updated: 30 Oct, 2025 05:02 PM
नारी डेस्क : शरीर पर निकलने वाले छोटे-छोटे लाल या सफेद दाने अक्सर लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह छोटी सी समस्या कई बार बड़े खतरे में बदल सकती है? दरअसल, यह “बाल तोड़” (Folliculitis) नामक स्किन इंफेक्शन होता है, जो अगर सही समय पर ठीक न किया जाए, तो दर्दनाक फोड़े में बदल सकता है।

क्या है बाल तोड़?

बाल तोड़ एक सामान्य त्वचा संबंधी संक्रमण है, जो बालों की जड़ (Hair Follicle) में बैक्टीरिया के कारण होता है। जब बाल की जड़ में गंदगी, पसीना या बैक्टीरिया फंस जाता है, तो वहां सूजन और पस बन जाता है। यह शुरुआत में छोटे लाल दाने जैसा दिखता है, जो धीरे-धीरे फोड़े में बदल सकता है।

किन लोगों को जल्दी होता है बाल तोड़?

डायबिटीज के मरीजों में: क्योंकि उनकी इम्युनिटी कमजोर होती है, जिससे संक्रमण जल्दी फैलता है।

जिन्हें ज़्यादा पसीना आता है: लगातार नमी रहने से बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है।

जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं: हवा न लगने से त्वचा पर गर्मी और बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है।

बार-बार शेविंग करने वाले लोग: रेज़र से स्किन पर कट लगने से इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है।

दरअसल, पसीना, धूल और टाइट कपड़ों की वजह से बालों की जड़ों में बार-बार रगड़ और नमी बनी रहती है, जिससे यह संक्रमण आसानी से फैल जाता है।

बाल तोड़ के लक्षण

बाल तोड़ की शुरुआत आमतौर पर त्वचा पर छोटे-छोटे लाल या सफेद दानों के रूप में होती है। इन दानों के साथ हल्की खुजली, जलन या दर्द महसूस हो सकता है। कई बार ये दाने पस से भरे छोटे फोड़े का रूप ले लेते हैं। अगर संक्रमण बढ़ जाए तो त्वचा पर गहरे निशान या दाग भी पड़ सकते हैं। शुरुआत में यह समस्या मामूली लगती है, लेकिन अगर इन दानों को अनदेखा किया जाए और वे आपस में मिलकर बड़ा फोड़ा बना लें, तो यह स्थिति काफी दर्दनाक और असहज हो सकती है।

कितना खतरनाक हो सकता है बाल तोड़?

अधिकतर मामलों में बाल तोड़ अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर संक्रमण गहराई तक पहुंच जाए, तो यह गंभीर रूप ले सकता है। कमजोर इम्युनिटी या डायबिटीज वाले लोगों में यह त्वचा के नीचे फैलकर Skin Abscess बना सकता है, जिसमें तीव्र दर्द और बुखार जैसी स्थिति भी हो सकती है। अगर इसका सही इलाज न किया जाए, तो स्किन पर स्थायी निशान भी रह सकते हैं।

कैसे करें बचाव?

रोज़ नहाएं और पसीना आने के बाद शरीर को अच्छी तरह साफ़ करें।
दूसरों के रेज़र, तौलिया या कपड़े इस्तेमाल करने से बचें।
टाइट कपड़ों की बजाय हल्के और हवा पार करने वाले कपड़े पहनें।
शेविंग के बाद स्किन को डिसइंफेक्ट करना न भूलें।
अगर बार-बार फोड़े निकलते हैं, तो डॉक्टर से एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट या स्किन कल्चर टेस्ट करवाएं।

बाल तोड़ भले ही मामूली लगे, लेकिन अगर इसे समय पर ठीक न किया जाए तो यह गंभीर संक्रमण बन सकता है। सही स्वच्छता, हल्के कपड़े और व्यक्तिगत सामान की साफ-सफाई से इससे बचाव पूरी तरह संभव है।

