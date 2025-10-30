30 OCTTHURSDAY2025 7:08:43 PM
ये तो पागलपन है! लड़की ने डिंपल बनाने के लिए किया कुछ ऐसा, देखकर उड़ जाएंगे होश

नारी डेस्क : सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो लोगों को हैरान कर देता है। कभी कोई डांस वीडियो वायरल होता है तो कभी कोई नया ब्यूटी ट्रेंड। लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने सच में लोगों के होश उड़ा दिए हैं।

लड़की ने अपनाया अजीब तरीका

वीडियो में एक लड़की को अपने गालों पर डिंपल बनाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों के गालों पर डिंपल प्राकृतिक रूप से पड़ते हैं, लेकिन इस लड़की ने इसे कृत्रिम तरीके से बनाने का तरीका अपनाया। वीडियो में लड़की के चेहरे पर दिख रहा डिंपल या तो सर्जरी (Dimpleplasty) से बनाया गया है या फिर उसने मुंह के अंदर पतले तार या क्लिप की मदद से यह डिंपल बनाया है। ताकि बाहर से देखने पर लगे कि यह नैचुरल है।

मुस्कान में दिखे नकली डिंपल

जब लड़की मुस्कुराती है तो उसके गालों पर पड़ने वाला डिंपल बिल्कुल असली जैसा लगता है।
लोगों ने इसे देखकर कहा — “ये तो पागलपन है भाई!” “फेक ब्यूटी का ये नया लेवल है!”

क्या है Dimpleplasty?

डिंपलप्लास्टी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें गाल के अंदर छोटा सा कट लगाकर डिंपल जैसा निशान बनाया जाता है। इसे आमतौर पर सेफ माना जाता है, लेकिन अगर सर्जरी या वायर का उपयोग गलत तरीके से किया जाए, तो इंफेक्शन, सूजन या स्किन डैमेज का खतरा भी रहता है।

सोशल मीडिया पर वायरल

यह वीडियो ट्विटर (अब X) पर अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो पर हजारों व्यूज़ और मजेदार रिएक्शन आ चुके हैं।
कई यूज़र्स का कहना है कि — “सुंदर दिखने के लिए इतना रिस्क क्यों लेना?” “प्रीति जिंटा जैसी डिंपल ब्यूटी बनने का सपना अब खतरनाक हो गया है!”

एक्सपर्ट्स की राय

डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह की प्रक्रिया बिना प्रोफेशनल गाइडेंस के नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गलत तरीके से किया गया ट्रिक चेहरे की मांसपेशियों और नसों को नुकसान पहुंचा सक

