मरने की जल्दी नहीं…’, कहते थे सतीश शाह, मौत से कुछ घंटे पहले रत्ना पाठक को किया था आख़िरी मैसेज

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके यादगार किरदार और अभिनय हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। 74 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। उनकी मौत ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को झकझोर कर रख दिया। खास बात यह है कि निधन से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से बातचीत भी की थी।

सतीश शाह का जाना इंडस्ट्री के लिए बड़ा सदमा

25 अक्टूबर को आई इस दुखद खबर ने हर किसी को भावुक कर दिया। कॉमेडी के साथ-साथ सतीश शाह ने फिल्मों और टीवी में गंभीर किरदारों से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने ‘ये जो है जिंदगी’, ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ और ‘मैं हूं ना’ जैसी कई हिट फिल्मों व शोज़ में यादगार काम किया। उनकी पत्नी मधु शाह, जो अब अल्जाइमर्स (Alzheimer’s) से जूझ रही हैं, उनके जीवन का अहम हिस्सा रहीं। सतीश शाह ने कई बार कहा था कि मधु उनकी लकी चार्म हैं और वे उनके लिए लंबी उम्र जीना चाहते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

फिल्मों से ब्रेक लेने के पीछे थी एक गहरी वजह

सतीश शाह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कुछ समय के लिए पब्लिक परफॉर्मेंस और फिल्मों से दूरी बना ली थी। उनका कहना था कि उन्होंने “एंजॉय करना तक बंद कर दिया था” और वे खुद को समय देना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि वे अब “ब्रेक” पर हैं कोई रिटायरमेंट नहीं बस थोड़ा रुककर, खुद को और जीवन को फिर से जीना चाहते हैं। वे फिर से एक्टिंग शुरू करने की इच्छा रखते थे और कहते थे कि “मुझे अभी मरने की जल्दी नहीं है।”

‘मरने की जल्दी नहीं थी मुझे’ – सतीश शाह का भावुक बयान

उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वे कहते दिख रहे हैं कि उन्हें जिंदगी से प्यार है और वे अपनी पत्नी मधु के साथ और समय बिताना चाहते हैं। उनके शब्दों में एक गहराई थी एक ऐसे इंसान की चाह, जो बस थोड़ा और जीना चाहता था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। उनकी ये बातें आज सुनने वालों के दिल को छू जाती हैं।

निधन से दो घंटे पहले किया था रत्ना पाठक शाह को मैसेज

प्रोड्यूसर जेडी मजीठिया के अनुसार, सतीश शाह ने निधन से सिर्फ दो घंटे पहले अपनी पुरानी दोस्त और एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह को मैसेज किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सुबह करीब 11 बजे राइटर आतिश कपाड़िया से भी बातचीत की थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि दो घंटे बाद यही मुस्कुराता चेहरा सदा के लिए खामोश हो जाएगा।

फैंस और दोस्तों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर फिल्मी दुनिया के बड़े सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई कलाकारों ने लिखा कि सतीश शाह जैसे अभिनेता “एक युग की तरह थे, जो अब खत्म हो गया।” उनकी टाइमिंग, ह्यूमर और ज़िंदगी को देखने का नजरिया लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।

एक अधूरी ख्वाहिश और यादें छोड़ गए सतीश शाह

सतीश शाह की आखिरी ख्वाहिश थी कि वे अपनी पत्नी मधु के साथ अधिक समय बिता सकें, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया। आज भी उनके चाहने वाले यही कहते हैं “सतीश शाह भले ही चले गए हों, लेकिन उनका हंसता हुआ चेहरा और उनके संवाद हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।”