मुंह में सूजन और पस की शिकायत लेकर एम्स पहुंची युवती, रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए हैरान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Sep, 2025 04:41 PM
मुंह में सूजन और पस की शिकायत लेकर एम्स पहुंची युवती, रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए हैरान

नारी डेस्क:  अगर कभी आपके मुंह में दर्द या सूजन हो, तो आप शायद यही सोचेंगे कि यह दांत में कीड़ा या कैविटी की वजह से हो रहा है। लेकिन भोपाल की एक 24 वर्षीय युवती के लिए यह परेशानी कुछ और ही थी इतना खतरनाक कि उसकी जान पर बन आई। वह कई दिनों से मुंह में सूजन और बार-बार पस निकलने की समस्या से जूझ रही थी। हालत बिगड़ती गई, और आखिरकार जब वह एम्स भोपाल पहुंची तो डॉक्टरों ने जांच के बाद जो देखा, उससे उनके भी होश उड़ गए।

12 सेमी का ट्यूमर, जबड़ा करना पड़ा बाहर!

जांच में पाया गया कि महिला के मुंह में 12 सेंटीमीटर लंबा एक ट्यूमर था, जो उसके निचले जबड़े और दांतों को खराब कर रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी का फैसला लिया क्योंकि यह ट्यूमर लगातार बढ़ता जा रहा था और महिला की हालत मानसिक रूप से भी बिगड़ती जा रही थी।

कौन सा ट्यूमर था ये?

इलाज करने वाले डॉक्टर अंशुल राय के अनुसार महिला को एक गैर-कैंसरजनक लेकिन गंभीर बीमारी थी, जिसका नाम है  बेनाइन ओडोन्टोजेनिक ट्यूमर (Benign Odontogenic Tumor)। यह ट्यूमर जबड़े की हड्डी, दांतों और उनके आसपास के टिशू में विकसित होता है। इससे दांतों की ग्रोथ और शेप दोनों बिगड़ जाते हैं।

ऐसे हुई यह जटिल सर्जरी

 ट्यूमर और जबड़ा हटाया गया डॉक्टरों ने पहले ट्यूमर को पूरी तरह हटाया, और साथ ही उस हिस्से का निचला जबड़ा और 12 खराब हो चुके दांत भी निकाल दिए गए। पैर की हड्डी से नया जबड़ा तैयार जबड़ा निकालने के बाद महिला के चेहरे की बनावट बिगड़ गई। इसलिए डॉक्टरों ने उसके पैर की इलिएक क्रेस्ट हड्डी (पेल्विस के पास की हड्डी) से नया जबड़ा बनाया। इसके साथ ही 9 डेंटल इम्प्लांट भी लगाए गए ताकि मुस्कान और चेहरा सामान्य दिखे। इस फेज के दौरान उसे मानसिक सपोर्ट और काउंसलिंग भी दी गई ताकि वह बदलाव को सहज रूप से अपना सके।

13 परमानेंट दांत लगाए गए

6 महीने बाद, जब नया जबड़ा हड्डी की तरह मजबूत हो गया, तो उसमें 13 परमानेंट दांत लगाए गए। अब युवती सामान्य रूप से खाना खा सकती है, बोल सकती है और मुस्कुरा सकती है। मध्य भारत में पहली बार हुआ ऐसा सफल ऑपरेशन

मध्य भारत में यह पहली सर्जरी है जिसमें पैर की हड्डी से 12 सेंटीमीटर का नया जबड़ा बनाकर फिट किया गया है। इस केस को इंटरनेशनल डेंटल इम्प्लांट जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजा गया है क्योंकि यह एक दुर्लभ, सफल और प्रेरणादायक मेडिकल केस है।

एक आम सी दिखने वाली मुंह की सूजन, दरअसल एक भयानक ट्यूमर निकली, जिसने युवती के जबड़े और आत्मविश्वास दोनों को छीन लिया था। लेकिन एम्स भोपाल के डॉक्टरों की मेहनत, तकनीक और समर्पण ने न सिर्फ उसकी मुस्कान, बल्कि जिंदगी भी लौटा दी।

डिस्क्लेमर: यह लेख एक वास्तविक चिकित्सा केस पर आधारित है, जो सोशल मीडिया व समाचार स्रोतों से लिया गया है। यह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।
   
 

