आज से Flights में मोबाइल-लैपटॉप चार्जिंग बैन, हवाई यात्रा का सबसे बड़ा नियम बदला

  • Edited By Monika,
  • Updated: 02 Oct, 2025 03:38 PM
नारी डेस्क : 1 अक्टूबर 2025 से एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानों में पावर बैंक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यात्री अब अपने कैरी-ऑन बैग में पावर बैंक (100 वॉट-ऑवर से कम क्षमता वाला) रख सकते हैं, लेकिन उड़ान के दौरान उसका इस्तेमाल या चार्जिंग करना सख्त मना होगा। नए नियम का उल्लंघन करने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

एमिरेट्स की नई गाइडलाइन

यह नियम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।

पावर बैंक की सीमा: केवल 1 पावर बैंक साथ ले जाने की अनुमति, जिसकी क्षमता 100Wh से कम हो और यह जानकारी स्पष्ट रूप से उस पर लिखी हो।

इस्तेमाल पर पाबंदी: उड़ान के दौरान किसी भी डिवाइस को पावर बैंक से चार्ज नहीं किया जा सकेगा और न ही पावर बैंक को विमान की पावर सप्लाई से चार्ज किया जा सकेगा।

ले जाने की जगह: पावर बैंक सिर्फ कैरी-ऑन बैग में रखा जा सकता है, चेक-इन लगेज में नहीं।

स्टोरेज: इसे सीट पॉकेट या सामने की सीट के नीचे रखना होगा, ओवरहेड बिन में रखने की इजाजत नहीं होगी।

आपात स्थिति: किसी खराबी या ओवरहीटिंग की स्थिति में तुरंत फ्लाइट क्रू को सूचित करना होगा।

PunjabKesari

क्यों लिया गया यह सख्त कदम?

एमिरेट्स ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया क्योंकि लिथियम-आयन बैटरियों से जुड़ा थर्मल रनअवे गंभीर खतरा बन सकता है। इसमें बैटरी का तापमान अचानक तेजी से बढ़ जाता है, जिससे आग लगने या विस्फोट होने की संभावना रहती है। खासकर सस्ते और घटिया क्वालिटी के पावर बैंक इस जोखिम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनमें तापमान नियंत्रण या ऑटो शट-ऑफ जैसे सुरक्षा फीचर्स मौजूद नहीं होते।

अन्य एयरलाइंस का भी सख्त रुख

एमिरेट्स अकेली एयरलाइन नहीं है जिसने यह कदम उठाया। इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक, कोरियन एयर, ईवीए एयर, चाइना एयरलाइंस और एयरएशिया ने भी उड़ानों में पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। यह फैसले 2023 में एयर बुसान की फ्लाइट में पावर बैंक से लगी आग के बाद लिए गए थे, जिसमें 27 यात्री घायल हुए थे।

PunjabKesari

यात्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सफर से पहले अपने मोबाइल और लैपटॉप पूरी तरह चार्ज कर लें।

फ्लाइट में उपलब्ध इन-सीट चार्जिंग पॉइंट (यदि मौजूद हों) का ही इस्तेमाल करें।

यह सुनिश्चित करें कि पावर बैंक पर उसकी क्षमता (100Wh से कम) स्पष्ट रूप से लिखी हो।

फ्लाइट क्रू के निर्देशों का पालन करें, अन्यथा आपका पावर बैंक जब्त किया जा सकता है या आपको बोर्डिंग से रोका जा सकता है।

PunjabKesari

एमिरेट्स एयरलाइंस का यह नया नियम यात्रियों की सुरक्षा और सामूहिक बचाव को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। यह कदम दर्शाता है कि एयरलाइंस अब बैटरी से जुड़े खतरों को हल्के में नहीं ले रही हैं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

