देवउठनी एकादशी के दिन दर्दनाक हादसा, मंदिर में भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की मौत

नारी डेस्क: आंध्र प्रदेश से बेहद बड़ी खबर सामने आई है। यहां के श्रीकाकुलम जिले में काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसके कारण से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कई अन्य के घायल होने की भी खबर है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।



खबरों की मानें तो भारी भीड़ के कारण रेलिंग गिर गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग एक-दूसरे पर गिर गए। बताया जा रहा है कि कार्तिक मास की एकादशी की वजह से मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। हादसा मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं।



आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दुख जताते हुए लिखा- 'श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से हड़कंप मच गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने अधिकारियों को घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं और स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल का दौरा करने और राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा है।'