सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं भुला पाई शहनाज गिल, बोली- मुझे नहीं करनी किसी से शादी

नारी डेस्क: शहनाज गिल ने शादी पर अपने बेबाक विचार साझा करते हुए कहा कि वह आज के समय में इसे जरूरी नहीं मानतीं। अभिनेत्री, जिनकी हालिया रिलीज़ फिल्म "इक्क कुड़ी" है, ने कहा कि फिलहाल उनकी शादी करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन वह भविष्य में इसकी संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करेंगी। शहनाज की बतौर निर्माता पहली फिल्म "इक्क कुड़ी" एक लड़की के सही साथी को खोजने के संघर्ष की कहानी है। अमरजीत सिंह सरोन द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज़ हुई।



यह पूछे जाने पर कि क्या आज के समय में शादियां महत्वपूर्ण हैं? शहनाज़ ने आईएएनएस को बताया- "शादी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं। लोग शादी करते हैं, यह ठीक है। भले ही मुझे लगता है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं यह नहीं कह सकती कि मैं कभी नहीं कहूंगी। हो सकता है, मुझे कल ही यह करना पड़े। मुझे अपने लिए सही फैसला लेना होगा।" शहनाज़, जिन्होंने "बिग बॉस 19" में अपने कार्यकाल और शो में दिवंगत स्टार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपनी केमिस्ट्री से सुर्खियां बटोरीं, इस बात से सहमत हैं कि यह जीवन का मामला है।

शहनाज ने कहा- "आप अपने माता-पिता का घर छोड़ने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़के को दे रही हैं। आप उसके लिए सब कुछ कर रही हैं, यह एक बड़ा फैसला है... आप अपने माता-पिता का घर छोड़ने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़के को दे रही हैं। यह अलग है। आप नहीं जानते कि आपका साथी कौन होगा। आप नहीं जानते। तो, देखते हैं क्या होता है।" । अभिनेत्री ने "बिग बॉस 13" में अपने कार्यकाल के बाद स्टारडम हासिल किया। यह 2015 की बात है, जब शहनाज़ ने 'शिव दी किताब' नामक एक संगीत वीडियो के साथ अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। 2017 में, उन्होंने पंजाबी फिल्म 'सत श्री अकाल इंग्लैंड' से अपनी शुरुआत की।



अभिनेत्री की फिल्मोग्राफी में 'काला शाह काला', 'डाका', 'हौसला रख', 'किसी का भाई किसी की जान' और 'थैंक यू फॉर कमिंग' जैसे नाम भी शामिल हैं। शहनाज़ कई संगीत वीडियो में दिखाई दी हैं, जिनका शीर्षक है-- 'मार कर गई', 'पिंडन दियां कुड़ियां', 'जे हां नी करनी', 'पुत्त सरदारन दे', 'लख लांहटा', 'विया दा चा', 'जट्ट जान वरदा', 'गुस्से हो के नहियो सरना', 'जट्टी हद सेखड़ी', 'गुंडे इक वार फेर', 'पेग' पॉन वेले', 'गेडी रूट', 'शोना शोना' और 'हैबिट'। उनके पास पाइपलाइन में 'सब फर्स्ट क्लास' भी है।