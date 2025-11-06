दुखद खबर: KGF फेम एक्टर हरीश राय का 55 की उम्र में निधन,  गले के कैंसर से हारे जंग

नारी डेस्क: कन्नड़ अभिनेता हरीश राय का गुरुवार को 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक साल से ज्यादा समय से स्टेज 4 थायराइड कैंसर से जूझ रहे थे। 'ओम' और 'केजीएफ' में अपने अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता का बेंगलुरु के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में इलाज चल रहा था। रिपोर्टों के अनुसार, कीमोथेरेपी और उपचारात्मक देखभाल के बावजूद बीमारी उनके पेट और अन्य अंगों तक फैल गई थी।



हरीश राय अपनी स्वास्थ्य समस्याओं और इलाज के आर्थिक बोझ के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि एक इंजेक्शन की कीमत 3.55 लाख रुपये थी, जिसमें 63 दिनों में हर चक्र में तीन इंजेक्शन दिए जाते थे - कुल मिलाकर प्रति चक्र 10.5 लाख रुपये। इसी तरह की स्थिति वाले मरीजों को 20 इंजेक्शन तक लगाने पड़ते थे, जिससे कुल इलाज का खर्च लगभग 70 लाख रुपये आता था।



केजीएफ स्टार यश की मदद की खबरों के बारे में पहले पूछे जाने पर, राय ने स्पष्ट किया था कि हालांकि उन्होंने इस बार उनसे संपर्क नहीं किया था लेकिन यश के साथ उनका एक करीबी रिश्ता है। राय ने कहा था- "यश ने पहले भी मेरी मदद की है। मैं उनसे हर बार मदद मांगता नहीं रह सकता। एक व्यक्ति कितना कर सकता है? मुझे पता है कि अगर उन्हें पता चलेगा, तो वह ज़रूर मेरे साथ खड़े होंगे। वह बस एक कॉल की दूरी पर हैं, हालांकि वह अपनी आगामी फिल्म टॉक्सिक में व्यस्त हैं।" अपने लंबे करियर के दौरान, हरीश राय ने कई कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया, जिनमें 'ओम', 'समारा', 'बैंगलोर अंडरवर्ल्ड', 'जोडिहक्की', 'राज बहादुर', 'संजू वेड्स गीता', 'स्वयंवर', 'नल्ला' और 'केजीएफ' के दोनों अध्याय शामिल हैं।

