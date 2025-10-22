ननद के ग्लैमर पर भारी पड़ रहा है भाभी का फैशन, देखिए किसका लुक है बेस्ट

नारी डेस्क: बॉलीवुड की ननद भाभी की जोड़ी, करीना कपूर खान और आलिया भट्ट, दोनों ही अपनी अलग पहचान रखती हैं और फैशन के मामले में भी कई लड़कियों की इंसपिरेशन हैं। दीवाली वाइब्स देती करीना और आलिया ने ट्रडीशनल आउटफिट्स में खूब कहर ढाया । चलिए आज करीना और आलिया की लुक्स ही आपको दिखाते हैं।

दीवाली पार्टी में दोनों का देसी लुक सामने आया। करीना ने दीवाली पार्टी में एक स्काई ब्लू कलर- ग्रे शेड देने वाला लहंगा पहना जिसके साथ उन्होंने लोन्ग चोली वियर की जो अब खूब ट्रेंड में हैं। लहंगे पर गोल्डन बॉर्डर था। आलिया ने लहंगे की ब्जाय जैकेट वाली हैवी साड़ी चूज की। गोल्डन बेज साड़ी के साथ इन दिनों जैकेट का खूब फैशन देखने को मिल रहा है। बेबो ने हैवी झुमके पहने तो आलिया ने नेकलेस और मांगटीका ये थी पहली लुक।

आलिया ने घर पर रखी हाउस पार्टी में एक और यूनिक ड्रेस पहनी। जिसमें उन्होंने लाइट पिंक ट्रांसपेरेंट कुर्ती के साथ लाइट ग्रीन धोती वियर की थी। ये ड्रेस काफी यूनिक स्टाइल में थी। वहीं एक इवेंट में करीना ने भी एनिमल प्रिंटेड साड़ी पहनी थी जिसके साथ मैचिंग लोन्ग जैकेट थी। करीना ने सेक्सी ब्लाउज के साथ हैवी नेकलेस वियरकिया। करीना का ये लुक काफी दिन लाइमलाइट में रहा।

हाल ही में हुई दुर्गा पूजा में आलिया क्रीमी गोल्डन लहंगा पहनकर पहुंची थी। ब्लाउज डीप नेक था और साथ में कश्मीरी झुमके। वहीं करीना ने एक फैशन शो में व्हाइट कलर का नेट का लहंगा पहना था। लहंगे के साथ करीना ने केप स्टाइल में दुपट्टा कैरी किया था जो काफी हैवी लग रहा था।

साड़ी में भी दोनों बहुत प्यारी लगती हैं। करीना ने एक इवेंट में शिमरी सिल्वर साड़ी पहनी थी और साथ में मैचिंग हाल्टर ब्लाउज वहीं आलिया ने कांस में गुच्ची की नेटेड लहंगा कम साड़ी वियर की थी और इस लुक के कई दिनों तक चर्चे हुए थे।

अब आप ही बताएं करीना का फैशन कमाल है या भाभी आलिया भट्ट स्टाइल के मामले में आगे निकल गई हैं।