'नायरा' कुंवारी होकर भी लगी नई नवेली दुल्हन, शिवांगी जोशी का सूट वाला लुक वायरल

नारी डेस्क: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की नायरा यानी शिवांगी जोशी जब भी कोई नया लुक शेयर करती हैं, सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। इस बार उन्होंने देसी सूट में ऐसा ग्लैमरस अवतार दिखाया कि लोग देखते ही रह गए। उनकी सादगी, शर्माती अदाएं और खूबसूरती ने फैंस को इतना दीवाना बना दिया कि लोग कहने लगे “नई नवेली दुल्हन लग रही हो!”

सूट में शिवांगी का दिलकश लुक

एक्ट्रेस तो बहुत हैं, लेकिन शिवांगी जोशी की बात ही अलग है। लोगों के दिल में उनकी खास जगह है, इसलिए उनका कोई भी नया फोटोशूट देखते ही वायरल हो जाता है। इस बार उन्होंने एक बेहद खूबसूरत सूट पहनकर ऐसा नूर बिखेरा कि उनकी कुंवारी उम्र पर भरोसा ही नहीं होता। उन्हें देखकर सच में नई दुल्हन वाली चमक महसूस होती है। हालांकि, असल शादी तो उनकी छोटी बहन शीतल की हुई है। शिवांगी अभी अविवाहित हैं, लेकिन उनके चेहरे की रौनक और ग्लो किसी भी ब्राइड को फेल कर सकता है। फैंस भी उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे और हों भी क्यों न? लुक ही इतना प्यारा है।

शिवांगी के सूट की कीमत

शिवांगी हमेशा अलग-अलग डिजाइनर लेबल पहनती हैं। इस बार उन्होंने Idaho-o लेबल का देसी सेट चुना है। ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹11,200 दी गई है। उनका कुर्ता दिखने में काफी रिच लगता है, जिसे Crepe फैब्रिक से डिजाइन किया गया है, जबकि दुपट्टा हल्के-फुल्के ऑर्गेंजा मटेरियल का है, जो लुक में और भी ग्रेस जोड़ता है।

स्लीवलेस डिजाइन ने बढ़ाया मॉडर्न टच

सूट के कुर्ते का स्लीवलेस डिजाइन इसे और भी स्टाइलिश बना देता है। इससे शिवांगी के शोल्डर्स और कॉलर बोन खूबसूरती से हाइलाइट होती हैं। कुर्ते की चौकोर नेकलाइन भी सिंपल होते हुए बेहद क्लासी लगती है।

मल्टीकलर प्रिंट और फ्लेयर्ड पैटर्न बना हाइलाइट

सूट में मल्टीकलर पैटर्न दिया गया है, जिसमें छोटे-छोटे महलों, ऊंटों और परंपरागत मोटिफ्स के प्रिंट नजर आते हैं। नीचे की तरफ दिया गया फ्लेयर्ड और प्लीट्स वाला डिजाइन पूरे लुक को गाउन जैसा बनाता है। यही कारण है कि यह सूट इतना ग्रेसफुल और आकर्षक दिखाई देता है।

स्काई-ब्लू ऑर्गेंजा दुपट्टा बना शोस्टॉपर

जहाँ कुर्ते में ग्रीन टोन है, वहीं शिवांगी ने इसके साथ स्काई ब्लू ऑर्गेंजा दुपट्टा कैरी किया। हल्की-सी शाइन वाला यह दुपट्टा लुक में वॉल्यूम जोड़ता है। किनारे पर लगी सिल्वर लेस आउटफिट को और भी रॉयल टच देती है। उन्होंने दुपट्टा बस कंधे पर हल्के से रखा है, जिससे पूरा लुक खुलकर निखर रहा है।

हैवी इयररिंग्स से पूरा किया जादुई लुक

सूट के साथ शिवांगी ने लेयर्ड डिजाइन वाले हैवी इयररिंग्स पहने। खास बात यह रही कि उन्होंने गले में कोई नेकपीस नहीं पहना, जिससे उनका लुक ओवर नहीं लगा बल्कि परफेक्ट बैलेंस बना रहा। उनका यह सिंपल लेकिन एलीगेंट स्टाइल सच में आंखें खींच लेने वाला है।

यह सूट आपके लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन

शिवांगी की तरह आप भी इस तरह का सूट पहनकर दो तरह के लुक क्रिएट कर सकती हैं। गाउन जैसा पार्टी लुक, अगर दुपट्टा न पहनें, पारंपरिक सूट लुक, अगर दुपट्टे के साथ स्टाइल करें। यह डिजाइन शादी, पार्टी या त्योहारों में पहनने के लिए बेस्ट है।