हर दुल्हन की वार्डरोब में जरूर हों ये 5 ब्लाउज, हर लुक बनेगा खास

नारी डेस्क : शादी के बाद नई दुल्हन की अलमारी में सबसे ज्यादा जगह साड़ियों और ब्लाउज की होती है। अक्सर दुल्हनें हैवी साड़ियां और लहंगे तो खूब खरीद लेती हैं, लेकिन ऐसे वर्सेटाइल ब्लाउज पर ध्यान नहीं दे पातीं, जो हर मौके पर काम आ सकें। नतीजा यह होता है कि साड़ी होते हुए भी सही ब्लाउज न मिलने पर लुक अधूरा लगने लगता है। फैशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर दुल्हन की वार्डरोब में कुछ क्लासिक और जरूरी ब्लाउज शामिल हों, तो किसी भी फंक्शन, त्योहार या अचानक आने वाले कार्यक्रम में मिनटों में परफेक्ट लुक तैयार किया जा सकता है। अगर आप भी नई दुल्हन हैं, तो इन 5 ब्लाउज को अपनी अलमारी में जरूर शामिल करें।

गोल्डन एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज

शादी के बाद पार्टियां, त्योहार और फैमिली फंक्शन्स लगातार चलते रहते हैं। ऐसे में एक गोल्डन एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज बेहद काम का साबित होता है। यह रेड, मरून, ग्रीन, पिंक या क्रीम लगभग हर रंग की साड़ी के साथ खूबसूरती से मैच हो जाता है। हल्की एम्ब्रॉयडरी या ज़री वर्क वाला गोल्डन ब्लाउज पूरे लुक को रॉयल टच देता है।

रेड सिल्क ब्लाउज

रेड रंग को दुल्हन का पारंपरिक और शुभ रंग माना जाता है। रेड सिल्क ब्लाउज बनारसी, कांचीपुरम, ऑर्गेंजा और जॉर्जेट जैसी साड़ियों के साथ बेहद एलिगेंट लगता है। मांगटीका, कंगन और हैवी ज्वेलरी के साथ यह ब्लाउज आपके लुक में तुरंत ब्राइडल चार्म जोड़ देता है।

प्लेन ब्लैक ब्लाउज 

ब्लैक ब्लाउज को फैशन की दुनिया का ऑल-राउंडर माना जाता है। हल्की डिजाइन वाला प्लेन ब्लैक ब्लाउज कॉन्ट्रास्ट लुक देता है और सिंपल साड़ियों को भी खास बना देता है। फैमिली गेदरिंग, रोमांटिक डिनर या कॉकटेल पार्टी हर मौके के लिए यह एक परफेक्ट चॉइस है।

हैवी वर्क वाला फेस्टिव ब्लाउज 

गृह प्रवेश, पूजा, रिसेप्शन या पहली करवा चौथ जैसे खास मौकों के लिए एक हैवी वर्क ब्लाउज बेहद जरूरी होता है। स्टोन वर्क, ज़री या थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वाला यह ब्लाउज नेट, शिफॉन या सिल्क साड़ी के साथ शानदार लगता है और आपको रिच फेस्टिव लुक देता है।

कॉटन या लिनेन का कम्फर्ट ब्लाउज 

हर दिन भारी और टाइट ब्लाउज पहनना न तो आरामदायक होता है और न ही जरूरी। इसलिए एक सॉफ्ट कॉटन या लिनेन ब्लाउज जरूर रखें। रोजमर्रा के काम, पूजा या कैजुअल आउटिंग के लिए यह ब्लाउज आपके लुक को सादा, सुंदर और आरामदायक बनाए रखता है।

नई दुल्हन के लिए फैशन का असली मंत्र है। कम लेकिन काम के ब्लाउज। अगर आपकी अलमारी में ये 5 जरूरी ब्लाउज मौजूद हों, तो हर साड़ी के साथ नया और स्टाइलिश लुक पाना बेहद आसान हो जाता है।

